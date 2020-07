Mafia, il medico dell'Asp che parlava con Ruggirello e il boss Asaro per l'ambulatorio a Paceco

07/07/2020 11:57:00

Chi è il medico che si sarebbe prestato a fare da interlocutore all'ex deputato Paolo Ruggirello e al boss Mariano Asaro per l'apertura di una clinica dentistica convenzionata, con dei prestanome, a Paceco? Secondo gli investigatori, come emerge dalle carte delle indagini che oggi hanno portato agli arresti di Asaro e di altre persone coinvolte nella vicenda, si tratta "con certezza" del castellammarese Francesco Di Gregorio, Direttore dell'U.O.C. del Servizio Igiene degli Ambienti di Vita presso l'Asp di Trapani.

Oltre ad una conversazione dove Ruggirello e Asaro fanno espressamente il suo nome, ci sono anche i contatti telefonici tra Di Gregorio e Ruggirello.

I rapporti personali intrattenuti Paolo Ruggirello e Francesco Di Gregorio sono risultati risalenti nel tempo ed in particolare agli anni 2015 e 2016, periodo nel quale l'allora Onorevole e Questore dell'A.R.S. Ruggirello, ancora in carica, coordinava - sfruttando le sue conoscenze istituzionali - l'iter autorizzativo finalizzato poi all'accreditamento da parte della Regione siciliana del "centro diurno per minori autistici" in contradada Strasatti a Marsala gestito dalla società "Serenità Società Cooperativa Sociale Onlus".

Anche Asaro in un'intercettazione parla di un castellamarese che dà una mano per le pratiche in corso: "... il Presidente dell'ASP di qua, è castellammarese che è un ex compagno mio di scuola e tutto e ... perciò non è che ci sono problemi ...".

Quando Mariano Asaro parla con la cugina e racconta di essere riuscito a trovare una prestanome per la sua clinca, la cognata Maria Vincenza Occhipinti, fa anche riferimento ad un "presidente dell'Asp", indicandolo come suo paesano (cioè sono entrambi di Castellammare del Golfo), e "coetaneo" e chiamandolo Franco.

Mariano Asaro nel corso del dialogo spiegava, altresì, di essere riuscito anche a parlare con Francesco Di Gregorio per avere l'ambita convenzione con l'Asp. "Tanto tu non è che la stai dando a me, la stai dando alla struttura con il direttore sanitario".