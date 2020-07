"Te la faccio pagare. Nelle gambe ti devono sparare". Le minacce del marito della sindaca Toscano

09/07/2020 21:07:00

“Buttana, tanto prima o poi cia facemu pagare a tuo marito”. A subire la minaccia, Maria Brigida Trombino, moglie dell’imprenditore Riccardo Agliano. A profferirla, davanti alla scuola dove la donna aveva accompagnato i figli, Francesco Paolo Rallo, marito di Daniela Toscano che poi ha anche sputato per terra in segno di spregio. Daniela Toscano e Francesco Paolo Rallo non avevano gradito la denuncia che portò alla luce lo scandalo del parcheggio del lungomare Dante Alighieri. Da allora la vita dell’imprenditore e della moglie è diventata un inferno.



Nei confronti di Riccardo Agliano, Francesco Paolo Rallo, poi, non andava per il sottile: “Figlio di puttana, te la faccio pagare”.

Mentre al telefono il marito di Daniela Toscano diceva: “Sti cose sapi fare: registrare. Non ti preoccupare poi cia facemu pagare”.

Francesco Paolo Rallo non perdeva occasione, secondo quanto emerge dalle risultanze investigative, per perseguitare l’imprenditore. In una circostanza infilò nel finestrino, rimasto parzialmente aperto, dell’auto di Agliano un bigliettino con la scritta “sbirro”, corredato da una croce.



E mentre il clima ad Erice si faceva rovente, le minacce diventavano sempre più frequenti e sempre più pesanti: “Pezzo di merda, nelle gambe ti devono sparare. Devi espatriare, ti faccio arrestare”. La coppia nel mirino, temendo per la propria incolumità, fu costretta a modificare le proprie abitudini. Marito e moglie, addirittura, non si recavano più a scuola per accompagnate e prelevare i figli.