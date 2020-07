Marsala, al Comune sospesi i rientri pomeridiani. Cimitero, tolte le restrizioni

09/07/2020 11:00:00

Da lunedì 20 luglio - e fino al prossimo 28 agosto - saranno sospesi i rientri pomeridiani del martedì e del giovedì dei dipendenti del Comune di Marsala. Lo stabilisce una determina sindacale tenuto conto che durante il periodo estivo si riduce notevolmente l'accesso dei cittadini negli Uffici comunali. Nella stessa determina viene anche stabilito che continueranno a lavorare regolarmente esclusivamente gli uffici interessati alle consultazioni elettorali del prossimo 20 settembre (referendarie) e amministrative del 4 ottobre (comunali). Le ore di lavoro non prestate dai dipendenti per la sospensione dei rientri saranno recuperate entro il corrente anno. Per 40 giorni, quindi - come avviene ormai da diversi anni - l'orario di di accesso al Comune da parte dell’utenza si articolerà su cinque giornate lavorative (da lunedì a venerdì) solo nelle ore antimeridiane.

Niente più limitazioni per il Cimitero

Niente più limitazioni legate al criterio alfabetico per l'ingresso al Cimitero comunale di Marsala. Lo stabilisce la nuova ordinanza del sindaco Alberto Di Girolamo che - nel prendere atto della scarsa diffusione dei contagi nel nostro territorio - consente il consueto libero accesso quotidiano, peraltro avvenuto in maniera ordinata e rispettosa delle misure di sicurezza nel periodo emergenziale. Restano comunque confermati sia gli orari che le giornate di ingresso al Cimitero: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00; Sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Il Cimitero resta chiuso la Domenica e negli altri giorni festivi.

La storia di Marsala, il libro donato al Comune

Omaggiata al sindaco Alberto Di Girolamo la nuova pubblicazione di Vittorio Lo Jacono, “La Storia di Marsala” (Ed. Spazio Cultura - Palermo). L'Autore, stamani a Palazzo Municipale, ha voluto personalmente consegnare al sindaco il suo libro che sarà presentato alla città il prossimo 14 Luglio, nell'Hotel “Seawater” (ore 18:30). Introdotto da Giacomo Fanale, il volume - che si avvale del patrocinio dell'Amministrazione comunale - è la storia affascinante di un'eccellenza siciliana, qual è il vino marsala.