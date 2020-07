Il Movimento delle Api: "Non stiamo con Giulia Adamo a Marsala"

09/07/2020 07:00:00

Le Api del Movimento delle Api fondato da Emilio Manaò nulla hanno a che fare, né con Manzo e ne hanno a che fare con Giulia Adamo.

Ecco la nota.

"Lo specifichiamo perchè nessuna intenzione abbiamo di perorare cause che ci abbinano alle solite riciclerie e ne tanto meno do sostenere chi come Unità Siciliana si sta avvalendo di un progetto parzialmente copiato anche nel simbolo al Movimento che ho fondato io .

II Sig. Fleres, in un attimo ha deflagrato e mancato di rispetto al coordinamento nascente degli indipendentisti che si sono riuniti sabato a Catania e che stanno ragionando per liste unitarie, che significa partendo dalle regole che si da il coordinamento.

Cosa che a Fleres è poco chiara, (visto che sta alimentando candidature oltre che con un simbolo impugnabile ed impugnato anche i piena arroganza), dimostrando solo che sa sempre mancare di rispetto al prossimo strumentalizzandolo.

Forse a Fleres è poco chiaro l'indirizzo unitario indipendista e sicilianista che sta nascendo, cosa molto diversa dal suo ologramma di partito copia ed incolla oh forse sarebbe meglio dire che è lui stesso che vive di copia ed incolla e di strumentalizzazioni a danno degli altri .

Sabato un'esponente di Unità Siciliana c'era, e si stava andando alla trattativa. E' inutile che si scalpiti per emergere. Ci si è dati un'altra scadenza legata ad un accordo che dovrebbe avvenire tra tutti i Sicilianisti, gli Autonomisti ed gli Indipendentisti, eventualmente cosa significa questo atteggiamento di Fleres ? Ve lo dico subito, che: oltre ad avere mancato di rispetto al suo componente, ha scavalcato tutti, umiliando il lavoro di chi ha messo passione e si è visto usato .

Allora se l'atteggiamento è questo e cioè quello di continua prepotenza, arroganza ed ego, noi oltre a continuare ad evitare il dialogo, diciamo subito no in partenza a tutte le candidature di Sindaci che saranno espressi da codesto signore, e cioè tale Fleres, che per la sua arroganza rischia di far invalidare la lista che lui stesso appoggia. Per cui Fleres è meglio che ci rifletta : La candidatura della Adamo Le Api del Movimento delle Api per nulla la sostengono".