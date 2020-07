A Marsala 650 mila mq di saline finiscono all'asta

11/07/2020 13:10:00

Il Tribunale di Marsala ha messo all’asta oltre 650mila metri quadri di saline con fabbricati che si affacciano sullo Stagnone di Marsala.

Si tratta di saline in disuso con sei magazzini, strutture murarie di 2 vecchi mulini, siti nel comune di Marsala (TP), Contrada Birgi – San Teodoro.

Il prezzo di vendita a base d’asta è di 384.000 euro.

Queste le caratteristiche del lotto in vendita all'asta.

• Il lotto è costituito da un grande specchio d’acqua, adibito in passato a saline e successivamente a piscicoltura.

• Lo specchio d’acqua è composto da grandi vasche (bacini) separate da stradelle percorribili principalmente a piedi e da alcune percorribili con veicoli. Su tale lotto sono presenti due mulini (identificati come M1 e M2), quattro locali tecnici (C3, C4, C5 e C6), due magazzini (C1 e C2).

• L’impianto risulta recintato tramite rete metallica e pali in legno. Si precisa che sono presenti strutture precarie in legno con pannelli ondulati, non autorizzate e pertanto devono essere rimosse.

• Nella Salina vi sono 5 spire vecchie ed in stato di abbandono, mentre sono presenti 4 nuove in acciaio collegate a motori, attualmente non funzionanti causa il disuso.

• Gli impianti presenti sono: allacciamento alla condotta Comunale e stoccaggio in serbatoio da circa 2000 lt., per l’approvvigionamento dell’acqua potabile; impianto elettrico fornito di generatore elettrico (posto nel locale C6);

• A seguito dei numerosi varchi aperti nei muretti che separano tutte le singole vasche, oggi non è più possibile utilizzarle per la coltivazione del sale, salvo costosi interventi di ripristino; relativamente alla piscicoltura, inoltre, non è più economicamente conveniente realizzarla dentro le vasche.

• Tale tipo di attività ormai viene esercitata direttamente in mare, creando dei gabbioni che consentono al pesce di vivere e crescere direttamente nell’acqua del mare con condizioni climatiche decisamente migliori e con ridotti costi di gestione.

• Superficie catastale 650.445 mq