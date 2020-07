Porto Palo di Menfi. Una Bandiera "Blu-Fala"? / 2

11/07/2020 06:00:00

Come anticipato già ieri, oggi proseguiamo – con la seconda delle cinque tappe di approfondimento sulle criticità legate alla 24esima ‘Bandiera Blu’, data dalla Fee, alle spiagge delle frazioni balneari di Menfi (Ag) – con le analisi delle acque.

TUTTE LE ANALISI E I PUNTI DI PRELIEVO (2019) – Le criticità sono, per molti versi, simili in tutti i punti di campionamento delle acque, ma per brevità ne descriviamo solo alcune; per le altre inseriamo il link alla singola scheda da potere scaricare e leggere con comodo.

1) SIRENETTA (PORTO PALO) (Qui la scheda tecnica) – Nessuna criticità particolare di inquinamento è stata registrata nel corso dei campionamenti delle acque, tranne che per un divieto temporaneo di balneazione dovuto a “Condizioni meteorologiche e/o meteo marine, eventi eccezionali”.

Data Enterococchi Escherichia coli

28/05/2019 17 28

26/06/2019 32 0

2) MIRAMARE (PORTO PALO) (Scheda) – Qui al punto 4.1 (Impatti sull’acqua di balneazione) sono stati evidenziati come identificazione delle cause di inquinamento: “scarico di acque reflue non depurate; eventi di inquinamento di breve durata; guasto accidentale impianto di sollevamento, overflow; condizioni meteorologiche e/o meteo marine, eventi eccezionali; divieto di balneazione temporaneo”.

Data Enterococchi Escherichia coli

28/05/2019 21 17

26/06/2019 52 16

3) 200 METRI A SINISTRA DELL’HOTEL MIRAMARE TORRENTE GURRA FINOCCHIO (PORTO PALO) (Scheda) – Anche qui al punto 4.1 sono stati evidenziati degli ‘Impatti sull’acqua di balneazione’. L’identificazione della fonte d’inquinamento: “Scarico dall’uscita centrale sollevamento reflui, immissione nel Vallone, recettore finale nel mare. Cosa e perché è successo? C’è stato uno scarico di acque reflue non depurate; guasto accidentale impianto di sollevamento, overflow; condizioni meteorologiche e/o meteo marine, eventi eccezionali; divieto di balneazione temporaneo”.

Data Enterococchi Escherichia coli

28/05/2019 10 36

26/06/2019 12 15



4) CIPOLLAZZO )– (Scheda)

Data Enterococchi Escherichia coli

28/05/2019 4 60

26/06/2019 39 76

5) VALLONE MANDRAROSSA – (Scheda tecnica)

Data Enterococchi Escherichia coli

28/05/2019 79 130

26/06/2019 18 30

6) LIDO FIORI (MOON RIVER) (Scheda tecnica) – Qui è stata rilevata una criticità delle acque di balneazione (sez. 4 della scheda analitica) La motivazione della ‘situazione anomala’ è dovuta a “Condizioni meteorologiche e/o meteo marine, eventi eccezionali” che hanno portato addirittura ad un “Divieto di balneazione temporaneo” .

Data Enterococchi Escherichia coli

30/04/2019 3 3

28/05/2019 132 168

26/06/2019 5 14

7) FOCE TORRENTE CAVARETTO (poco dopo Camping La Palma) – (Scheda Tecnica )

Data Enterococchi Escherichia coli

30/04/2019 6 4

28/05/2019 126 165

26/06/2019 12 13



8) BERTOLINO – Qualità dell'acqua: “nuova” (?) - (Scheda)

28/05/2019 90 150

26/06/2019 5 12



Domani pubblicheremo la replica del vice sindaco Ludovico Viviani e i prelievi ‘fantasma’ del 2020.

Alessandro Accardo Palumbo

