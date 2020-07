Covid-19, virus fermo nel trapanese. Restano i tre casi asintomatici tra Marsala e Mazara

13/07/2020 15:34:00

L'epidemia da Coronavirus in provincia di Trapani da giorni è ferma ai tre casi positivi e asintomatici.

Si tratta dei due casi di Marsala, la ragazza tornata nei mesi scorsi da Bergamo e la donna che era stata a Varese. A Mazara, invece, è positivo un marittimo rientrato da una battuta di pesca all'estero.

L'Asp di Trapani comunica di aver effettuato in totale 17.956 tamponi e 9.171 test sierologici su personale sanitario.

Riepilogando, attualmente non c'è nessun paziente ricoverato. Sono in totale 134 le persone infettate dal Covid-19 e di queste 126 guariti e dimessi, 5 decessi e i tre positivi in isolamento domiciliare.