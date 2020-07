Porto Palo di Menfi. Una Bandiera Blu-fala? /5

14/07/2020 06:00:00

Come anticipato ieri, oggi concludiamo con la quinta tappa, la descrizione dei 33 criteri –alcuni obbligatori ed altri consigliati – per l’ottenimento della ‘Bandiera Blu’ secondo i dettami della ‘Fee’

ECCO QUALI SONO I CRITERI PER OTTENERE LA BANDIERA BLU – SPIAGGE

Una litorale deve rispondere a tutti i requisiti, indicati di seguito con la lettera I (imperativo) e possibilmente al maggior numero dei requisiti indicati con la G (guida).



EDUCAZIONE AMBIENTALE E INFORMAZIONE

1. Informazioni sul Programma Bandiera Blu ed altri eco-label FEE devono essere affisse (I)

2. Un minimo di cinque attività di educazione ambientale devono essere offerte ogni anno. Attività di educazione ambientale devono essere offerte e promosse ai bagnanti (I)

3. Informazioni sulla qualità delle acque di balneazione devono essere affisse (I)

4. Informazioni relative a ecosistemi locali, elementi naturali e siti culturali devono essere affisse (I)

5. Mappa della spiaggia, con indicazione dei servizi, deve essere affissa (I)

6. Codice di condotta relativo alla normativa vigente sull’uso della spiaggia e delle aree circostanti deve essere affisso (I)

QUALITA’ DELLE ACQUE

7. La spiaggia deve rispettare pienamente i requisiti di campionamento e frequenza relativamente alla qualità delle acque di balneazione (I)

8. La spiaggia deve rispettare pienamente gli standard ed i requisiti di analisi relativamente alla qualità delle acque di balneazione (I)

9. Conformità alle Direttive sul trattamento delle acque reflue e sulla qualità delle acque di scarico. Nessuno scarico di acque reflue (urbane o industriali) deve interessare l’area della spiaggia (I)

10. La spiaggia deve rispettare i requisiti di Bandiera Blu per i parametri microbiologici relativamente a Escherichia coli (Coliformi fecali) e agli Enterococchi intestinali (Streptococchi) (I)

11. La spiaggia deve rispettare i requisiti di Bandiera Blu per i seguenti parametri fisici e chimici (oli e materiale galleggiante) (I)

GESTIONE AMBIENTALE

12. L’Autorità Locale / Operatore balneare dovrebbero istituire un Comitato di Gestione della Spiaggia (G)

13. L’Autorità Locale / Operatore balneare devono rispettare tutte le normative relative alla ubicazione e al funzionamento della spiaggia (I)

14. Le aree sensibili vicino ad una spiaggia Bandiera Blu richiedono una gestione speciale, per garantire la conservazione e la biodiversità degli ecosistemi marini. (I)

15. La spiaggia deve essere pulita (I)

16. Vegetazione algale o detriti naturali devono essere lasciati sulla spiaggia (I)

17. Sulla spiaggia devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato che devono essere regolarmente mantenuti in ordine (I)

18. Sulla spiaggia devono essere disponibili contenitori per la separazione dei materiali della raccolta differenziata (I)

19. Sulla spiaggia deve essere presente un adeguato numero di servizi igienici o spogliatoi (I)

20. I servizi igienici o spogliatoi devono essere mantenuti puliti (I)

21. I servizi igienici o spogliatoi devono avere lo smaltimento controllato delle acque reflue. Le acque di scarico devono essere allacciate al sistema fognario o recapitate in contenitori a tenuta stagna da svuotare in maniera appropriata (I)

22. Sulla spiaggia deve essere fatto rispettare il divieto di campeggio, di circolazione ad autoveicoli o motoveicoli e deve essere proibito ogni tipo di discarica (I)

23. L’accesso in spiaggia di cani e di altri animali domestici deve essere strettamente controllato (I)

24. Tutti gli edifici e le attrezzature della spiaggia devono essere mantenuti in buono stato (I)

25. Gli habitat marini e lacustri (come la Barriera corallina o le praterie di Posidonia) presenti in prossimità della spiaggia devono essere monitorati (I)

26. Mezzi di trasporto sostenibili devono essere promossi nell’area circostante la spiaggia (G)

SERVIZI E SICUREZZA

27. Un numero adeguato di personale di salvataggio e/o attrezzature di salvataggio deve essere disponibile sulla spiaggia (I)

28. L’equipaggiamento di primo soccorso deve essere disponibile sulla spiaggia (I)

29. Piani di emergenza per i casi di inquinamento o rischio per la sicurezza ambientale devono essere predisposti (I)

30. Deve essere prevista la gestione di diverse utenze e differenti usi della spiaggia in modo tale da prevenire conflitti e incidenti (I)

31. Misure di sicurezza per la tutela dei bagnanti devono essere attuate e libero accesso deve essere garantito al pubblico (I)

32. Una fonte di acqua potabile deve essere disponibile sulla spiaggia (G)

33. Almeno una spiaggia Bandiera Blu per ogni Comune deve avere accesso e servizi per disabili fisici (I)

POSSIBILI SOSPENSIONI E REVOCHE DELLE BANDIERE BLU – Il Comune è tenuto a rispondere alle richieste di verifica scaturite dalle visite di controllo, con obbligo di invio elettronico della documentazione fotografica, a testimonianza dell’assolvimento dell’adempimento richiesto. La mancata risposta entro 10 giorni a tali richieste porterà alla sospensione della Bandiera Blu e ad una penalizzazione di punteggio nella valutazione della stagione successiva (- 0,25 punti per ogni segnalazione non risposta). Il Comune è, inoltre, tenuto a rispondere entro 10 giorni alle segnalazioni ed ai reclami da parte degli utenti in merito a non conformità, inoltrati dalla FEE Italia. La Bandiera Blu ha valore solo per l’anno nel quale viene assegnata. Può essere rimossa in qualsiasi momento se si dovessero concretizzare i presupposti per tale provvedimento.

