Erice: il vice sindaco si fa la Giunta, Toscano interrogata 

16/07/2020 13:15:00

Come se nulla fosse, il vice sindaco, facente funzione di Sindaco, Gianni Mauro, che era rimasto quasi da solo in Giunta, si è nominato due assessori: si tratta di due consiglieri comunali di maggioranza, Di Marco e Cosentino, tutti e due che fanno parte del movimento "Erice che vogliamo", di Giacomo Tranchida. La legge consentiva la nomina a Mauro, ma in tanti si lamentano, perché sembra quasi che la maggioranza, che va perdendo pezzi, voglia fare finta di nulla di fronte alle inchieste che hanno travolto la Sindaca Daniela Toscano, che in queste ore è interrogata dal Gip sulla vicenda dei parcheggi. Il suo avvocato, Rando, non dà al momento notizie. Si attende, alla fine dell'interrogatorio, la decisione del Gip.

Insorge l'opposizione. Alessandro Barracco, dei Cinque Stelle, dice che tutto ciò à "scandaloso"; "Sono scandalose le loro parole. Invito il PD di Erice, e i loro TRE consiglieri AGLISTRO, DAIDONE E SIMONTEA, il Movimento CIVES, e il loro consigliere CAVARRETTA, e la consigliera ANGILERI a firmare LA MOZIONE DI SFIDUCIA. Al di là delle posizioni politiche, maggioranza/opposizione, al di là di fiumi di parole versate nei mesi precedenti, OGGI SERVE UN SEGNALE FORTE CHE I CITTADINI ERICINI STANNO URLANDO: andare a casa. Tutti".