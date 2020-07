Castelvetrano, incendio in banca domato dai vigili del fuoco

17/07/2020 08:49:00

Paura nella filiale di Banca Carige, in via Marconi, a Castelvetrano, mercoledì pomeriggio, per un incendio che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.

L'incendio è divampato in un magazzino dove erano custodite delle pratiche cartacee. Pare che tutto sia partito da un corto circuito in un quadro elettrico. Fortunatamente le fiamme sono rimaste isolate, grazie alle porte taglia fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno individuato l'origine dell'incendio e lo hanno domato.