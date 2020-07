Marsala, in esposizione la collezione del Convento del Carmine

19/07/2020 10:30:00

Dal 18 luglio al 23 agosto 2020, in esposizione presso il Convento del Carmine di Marsala, ventuno opere in donazione dal 1958, anno delle “Saline” di Giovanni Cavarretta, al 2017 più recente, anno di “The red line” di Giovanna Lentini.

Un invito rivolto a tutti, per ricordare che la città di Marsala possiede un'importante collezione d'arte contemporanea che si è costituita grazie al “dono” degli stessi artisti partecipanti alle mostre promosse dall’Ente Mostra Nazionale di Pittura. Una collezione che merita di essere conosciuta perché rappresentativa di una determinata cultura in rapporto con il proprio tempo in continua evoluzione.

La collezione potrà essere ammirata durante la visita al Convento del Carmine che insieme al Palazzo Grignani, sede della Pinacoteca civica, siti in Piazza Carmine, oltre ad essere uno dei monumenti di maggiore valenza storico artistica, è polo culturale della città.

Gli artisti in mostra, seguendo l’ordine alfabetico, sono: Giovanni Benevento, Gina Bonasera, Rosario Casano, Giovanni Cavarretta, Alfredo Marsala Di Vita, i fratelli Antonino e Francesco Farina, Vito Galfano, Erminio Gandolfo, Delia Gerardi, Giovanna Lentini, Vito Linares, Toti Lombardo, Sara Lo Presti, Antonio Mauro, Theo Rallo, Maria Grazia Sessa, Gero Sicurella, Antonino Nicolò Sparla (Chico), Giovanna Tumbarello, Giovanni Enzo Zerilli.

L’esposizione, si potrà visitare da martedì a domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 19 alle 21, in osservanza alle nuove misure di sicurezza stabilite dalla vigente normativa.