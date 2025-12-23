Sezioni
Cultura
23/12/2025 14:30:00

Natale alle Egadi: inaugurati i Villaggi di Babbo Natale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766497240-0-natale-alle-egadi-inaugurati-i-villaggi-di-babbo-natale.jpg

Le Egadi entrano nel pieno della magia natalizia. Tra luci, addobbi, musica e profumi di tradizione, sono stati inaugurati ieri, domenica 21 dicembre, i Villaggi di Babbo Natale nelle tre isole dell’arcipelago. Piazza Matrice a Favignana e Piazza Umberto I a Marettimo si sono trasformate in luoghi incantati per i più piccoli e spazi di aggregazione per famiglie e adulti, mentre a Levanzo il Natale ha preso il via con le sfilate degli zampognari accompagnati dalle street band.

 

Casette dell’artigianato, animazione, spettacoli, degustazioni di prodotti tipici e una fitta programmazione di eventi accompagneranno residenti e visitatori fino al giorno dell’Epifania. Un calendario ricco e variegato, reso possibile anche grazie al coinvolgimento delle associazioni locali e delle parrocchie.

 

 

 

«È il Natale della comunità – hanno dichiarato il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto, e l’assessore ai Servizi Sociali, Ignazio Lucido – siamo riusciti a unire parrocchie, associazioni, scuole, anziani artigiani e bambini, costruendo una programmazione che rafforza il senso di unità tra tutte e tre le isole».

Un Natale che guarda anche lontano. In Piazza Matrice a Favignana, grazie a un ledwall, sono previsti collegamenti con gli egadini che vivono fuori dall’isola, per raccontare il Natale nel mondo e mantenere vivo il legame con le proprie radici.

 

Tra le attrazioni più amate dai bambini, la Casa di Babbo Natale, i laboratori creativi, gli spettacoli di burattini e i giochi a tema. Per gli adulti, invece, un vero viaggio tra gusto e tradizione con le degustazioni dei prodotti tipici delle Egadi.

Il Villaggio resterà aperto ogni giorno dalle 17 alle 19 fino al 6 gennaio. Tra gli appuntamenti più attesi, la realizzazione del panettone gigante con i bambini dell’isola guidati dallo chef Peppe Giuffré, concerti di musica gospel e classica e, a chiudere le festività, l’arrivo della Befana.

Ricco il calendario degli eventi a Favignana, Levanzo e Marettimo, tra concerti, degustazioni, inaugurazioni culturali e momenti di festa comunitaria. Il cartellone del Natale alle Egadi 2025 è promosso dal Comune di Favignana, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani e il contributo delle realtà associative del territorio.









