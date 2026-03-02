Trapani, il 6 marzo si inaugura “Liberaveramente” in memoria di Mauro Rostagno

02/03/2026 14:04:00

Si terrà venerdì 6 marzo alle ore 11, nell’atrio esterno situato all’ingresso posteriore del Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani, la cerimonia di inaugurazione dell’opera “Liberaveramente”, dedicata alla memoria di Mauro Rostagno, giornalista e sociologo ucciso dalla mafia.

L’opera rappresenta l’esito finale dell’omonimo progetto promosso dall’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (ULEPE) di Trapani, in collaborazione con il Comune di Trapani e il Distretto Socio-Sanitario 50. Il percorso ha coinvolto persone sottoposte a misure e sanzioni penali esterne, inserite in programmi terapeutici residenziali attivi in quattro comunità del territorio trapanese: Faro, Saman, La Forza, Salute e Benessere.

I partecipanti, definiti “Autori della riparazione”, hanno preso parte a laboratori di responsabilizzazione e di arte-terapia guidati dallo psicologo Saverio Mazzara e dall’arteterapeuta Vanni Quadrio. Attraverso una metodologia esperienziale, il progetto ha accompagnato i soggetti in un percorso di riflessione sul proprio passato e di riappropriazione della responsabilità sociale, fino alla scelta di contribuire alla realizzazione di un’opera destinata a uno dei quartieri più fragili della città.

“Un vero esempio di giustizia di comunità che produce un circolo virtuoso – ha affermato Alessandra Camassa, presidente del Tribunale di Trapani –. Si ricorda un atto violento e criminale come l’omicidio Rostagno, ma lo si fa attraverso un’opera creativa ottenuta con il contributo di persone che stanno cercando di riconciliarsi con la società”.

Per la direttrice dell’ULEPE di Trapani, Rosanna Provenzano, “Liberaveramente” rappresenta una visione del sistema penale orientata al recupero e alla valorizzazione del potenziale umano, promuovendo percorsi concreti di reinserimento attraverso l’arte e la cultura.

Il sindaco Giacomo Tranchida ha sottolineato il valore dell’iniziativa come simbolo di speranza e monito contro l’illegalità, mentre la coordinatrice del Distretto Socio-Sanitario 50, Marilena Cricchio, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità nei percorsi di riabilitazione.

Alla cerimonia parteciperà Carla Rostagno, sorella di Mauro Rostagno. Seguirà un momento musicale a cura degli allievi del Conservatorio “Scontrino”.

“Liberaveramente” si configura come un intervento di rigenerazione urbana e sociale che unisce memoria civile, legalità e responsabilità, nel segno di una comunità che prova a costruire nuove possibilità di integrazione attraverso la cultura.



