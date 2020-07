Massimiliano Saladino eletto Presidente del Rotary club “Marsala Lilibeo - Isole Egadi”

20/07/2020 22:00:00

Celebrato sabato 18 luglio il “Passaggio della Campana” del Rotary Club “Marsala Lilibeo - Isole Egadi”, guidati dal prefetto Rossella Giglio presso l’aula consiliare del Comune di Favignana situata all’interno dello storico Palazzo Florio ; il tutto, in un’atmosfera essenziale, di grande gioia, caratterizzata, da emozione e partecipazione, che ha visto alla presenza di Giuseppe Sinacori, Assistente del Governatore per l’a.r. 2020-2021, l’alternarsi dell’uscente Enzo Domingo all’entrante Massimiliano Saladino.

Dopo il saluto Istituzionale e il benvenuto da parte del Presidente del Consiglio comunale di Favignana, Ignazio Galuppo, Il presidente uscente del Rotary Marsala Lilibeo - Isole Egadi ha avuto il compito di aprire l’incontro, e lo ha fatto con visibile emozione, mettendo a proprio agio i presenti (soci, familiari e invitati). Enzo Domingo, con commozione ha fatto, servendosi di un video , un rapido bilancio del più che positivo anno trascorso alla guida del Club; ne ha elencato i numerosi service di carattere sociale, sanitario e di forte impatto culturale svolti dal Club e dei progetti che non sono stati realizzati a causa del fermo dovuto al Covid 19 . Un ringraziamento è stato rivolto ai soci per il loro vivo impegno nella partecipazione soprattutto ai service realizzati. A Francesca Gerardi, past president, il compito della lettura dell’invocazione rotaryana che è un momento di altissimo valore simbolico.

Il presidente che guiderà il club per l’anno sociale 2020- 2021, Massimiliano Saldino, anche lui emozionato, ha tracciato, nelle linee essenziali, il programma dell’anno: Saladino ha descritto l’impostazione del lavoro, delle scelte e dei service che caratterizzeranno l’annata a venire, fortemente rivolti alla nostra città, al suo territorio e al sostegno alle categorie più deboli. «Dobbiamo promuovere l’attività di service, che significa – ha sottolineato il presidente 2020-2021 Massimo Saladino - trasformare le parole in azioni, perché la nostra missione è definita dal nostro comportamento, ma anche perché contribuisce al coinvolgimento dei soci e, rinforza l’orgoglio di appartenenza; per l’attrattiva che le nostre attività hanno verso nuovi soci, per l’immagine, per l’apprezzamento da parte della comunità e per il rapporto con la stessa.

Apportiamo cambiamenti positivi alle comunità”. Poi ha voluto concludere il suo intervento citando l’ex Prefetto Fulvio Sodano, già cittadino onorario delle Isole Egadi , con una frase che è incisa su una targa appesa all’interno dell’aula consiliare : “Provate a immaginare a dover vivere in un paese in cui si è privati della libertà e dei diritti legittimi, io non ci sono riuscito. Se credi in quello che fai, se unisci la passione ai sogni è possibile che si avverino. Così ho sentito di interpretare la mia vita, pur sbagliando ma sempre proiettata alla realizzazione dei miei ideali a cui mai vorrei rinunciare costi la mia vita. Non so se ci sono riuscito ma ci ho creduto".

CONSIGLIO DIRETTIVO 2020-2021 - PRESIDENTE: Massimiliano Saladino VICE PRESIDENTE: Enzo Domingo PRESIDENTE ELETTO: Giovanni Di Stefano PREFETTO: Rossella Giglio SEGRETARIO: Giovanni Di Stefano TESORIERE: Enzo Domingo CONSIGLIERI: Giuseppe Clemente, Giovanna Saladino, Paola Petitto.