Trapani, la Polizia di Stato dona pacchi alimentari alla Comunità “Serve di Gesù Povero”

23/12/2025 16:30:00

In occasione delle festività natalizie, la Polizia di Stato di Trapani ha rinnovato il proprio impegno di vicinanza alla comunità e alle fasce più fragili della popolazione.

Nella giornata odierna il Questore della Provincia di Trapani, dott. Giuseppe Felice Peritore, insieme ad alcuni funzionari e operatori della Questura, si è recato presso la Comunità “Serve di Gesù Povero” di Trapani. Ad accoglierli Suor Maria Goretti e alcune consorelle, da anni impegnate in attività caritative e di sostegno alle persone in difficoltà.

Nel corso dell’incontro, il Questore ha portato gli auguri di un sereno Natale da parte delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e ha consegnato alcuni pacchi alimentari destinati ai più bisognosi. Un gesto simbolico ma concreto, volto a testimoniare la vicinanza delle istituzioni a un ente caritatevole che opera quotidianamente sul territorio trapanese a favore di chi vive situazioni di fragilità.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività di prossimità e solidarietà che la Polizia di Stato promuove anche al di fuori dei compiti strettamente istituzionali, rafforzando il legame con la comunità locale.



