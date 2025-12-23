Sezioni
Cultura

» Sociale
23/12/2025 16:30:00

Trapani, la Polizia di Stato dona pacchi alimentari alla Comunità “Serve di Gesù Povero”

In occasione delle festività natalizie, la Polizia di Stato di Trapani ha rinnovato il proprio impegno di vicinanza alla comunità e alle fasce più fragili della popolazione.

Nella giornata odierna il Questore della Provincia di Trapani, dott. Giuseppe Felice Peritore, insieme ad alcuni funzionari e operatori della Questura, si è recato presso la Comunità “Serve di Gesù Povero” di Trapani. Ad accoglierli Suor Maria Goretti e alcune consorelle, da anni impegnate in attività caritative e di sostegno alle persone in difficoltà.

 

Nel corso dell’incontro, il Questore ha portato gli auguri di un sereno Natale da parte delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e ha consegnato alcuni pacchi alimentari destinati ai più bisognosi. Un gesto simbolico ma concreto, volto a testimoniare la vicinanza delle istituzioni a un ente caritatevole che opera quotidianamente sul territorio trapanese a favore di chi vive situazioni di fragilità.

 

