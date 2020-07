La CIFA nomina i responsabili provinciali per i settori Ittico-alimentare e Turistico-Balneare

21/07/2020 11:00:00

Nei giorni scorsi si riunito il Direttivo di C.I.F.A. Trapani presieduto dal Segretario Provinciale Dott. Gaspare Ingargiola. Fra i punti all’ordine del giorno è stato affrontato quello relativo allo sviluppo della Confederazione nei comparti ittico-alimentare e turistico-balneare al fine di avanzare proposte e promuovere iniziative, in sinergia con gli Enti locali, per la soluzione di alcune problematiche, emerse anche a seguito dell’emergenza covid-19, che affliggono i due comparti.

Pertanto nel corso della stessa riunione, alla presenza dell’Avv. Filippo Inzirillo, Dirigente sindacale provinciale C.I.F.A. Area Legale Amministrativa e Civile, sono stati nominati due nuovi Dirigenti sindacali C.I.F.A. Trapani. L’imprenditore Roberto Giacalone ha ricevuto la delega di Responsabile provinciale per lo Sviluppo della Filiera Ittico-Alimentare; l’imprenditore Michele Frazzetta ha ricevuto invece la delega di Responsabile provinciale del Settore Turismo e Stabilimenti Balneari.

Giacalone e Frazzetta hanno ringraziato per la fiducia ed il prestigioso incarico il Presidente di C.I.F.A. Italia, Andrea Cafà, ed il Segretario provinciale Gaspare Ingargiola, assicurando il loro concreto impegno, attraverso proposte operative nei rispettivi ambiti, per l’affermazione di un sistema di regole condivise per lo sviluppo del territorio.