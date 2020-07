L'alleanza con i 5 Stelle. Il nuovo corso del Pd in Sicilia

21/07/2020 06:00:00

Il Partito Democratico si è riunito in assemblea a Morgantina, nell’ennese, due giorni in cui si è discusso e si è dato vita alla segreteria regionale.

Sono intervenuti oltre al segretario regionale neo eletto, Anthony Barbagallo, il segretario nazionale, Nicola Zingaretti e il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.



Un punto fermo il segretario nazionale lo ha messo: sui territori chiamati al voto è necessario dialogare con i Cinque Stelle, provare quantomeno a trovare un accordo che possa traghettare l’alleanza verso la vittoria, da Roma fino ai territori per governare insieme.

I dem puntano a diventare il primo partito del Paese, con coraggio e con la forza di rinnovare la classe dirigente grazie all’ingresso di nuovi giovani a cui sono stati riconosciuti incarichi di responsabilità.

Non è mancata la stoccata contro i renziani, per Zingaretti liquidato il problema Renzi adesso il partito può respirare aria nuova e senza correnti.

Dice una grande inesattezza Zingaretti, e mentre la dice ne è pure cosciente. Le correnti dentro il Pd ci sono sempre state, basti pensare all’area Lupo, Cracolici, Crisafulli. Solo per citarne alcuni.

Il problema del Pd forse non era Renzi ma quel rinnovamento e riformismo di cui adesso Italia Viva è precursore a dispetto di chi, invece, pensava che tutto doveva rimanere nell’identica maniera di sempre.

Zingaretti non riesce a togliersi dalla testa il suo predecessore, Matteo Renzi, ne parla ad ogni evento pubblico o televisivo. Verrebbe da chiedersi: sono pochi gli argomenti dentro al Pd che c’è bisogno di avere un elemento di distrazione? Può darsi.

Prende il via il nuovo corso dei dem, così nuovo alla fine non è. Lì in platea ad ascoltare Zingaretti ci sono Rosario Crocetta e Giuseppe Lumia.

Largo ai giovani, Barbagallo, nella sua segreteria ha voluto Daniele Vella, vicesindaco di Bagheria; Renzo Bufalino, sindaco di Montedoro; Sebastiano Venezia, sindaco di Troina; Elisa Carbone, sindaco di Sommatino, e la tesoriera Francesca Busardò.

Eletta anche la direzione regionale, i cui rappresentanti per Trapani sono: Marco Campagna, Valentina Villabuona, Giuseppe Vultaggio, Camillo Oddo, Dario Safina, Antonino Maniaci, Rosaria Rallo e Francesco Brillante.

Presenti al congresso anche il sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, e il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

Per Marsala i dem erano rappresentati dalla segretaria del circolo comunale, Rosalba Mezzapelle, e dalle consigliere Linda Licari e Luana Alagna.