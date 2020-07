Mazara, divieto di transito e sosta al lungomare Mazzini nelle serate dei week end estivi

23/07/2020 17:00:00

Da venerdì 24 luglio entrerà in vigore il divieto di transito e sosta nel lungomare Mazzini, tratto compreso tra il piazzale Quinci e la via Mario Rapisardi: divieto che sarà operativo dalle ore 19,00 alle ore 2 della notte successiva, delle giornate di venerdì, sabato e domenica, nonché dei festivi infrasettimanali, dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Lo prevede l’ordinanza del dirigente-comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino. Oltre al divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, nel tratto di lungomare Mazzini sopra indic.ato, sarà in vigore il divieto di transito e sosta con rimozione forzata nella piazza Mokarta, via Conte Ruggero e via Tortorici nonché nella via Castiglione, tratto compreso la via T. Sciacca e la piazza Mokarta.

E’ in corso l’apposizione della relativa segnaletica. Per i veicoli transitanti la via Molo Comandante Caito giunti all’intersezione con il Lungomare Mazzini è previsto l’obbligo di svolta a sinistra con immissione nella via San Giovanni, fatta eccezione per i fruitori del parcheggio del piazzale Giovan Battista Quinci. Per i veicoli in uscita dal Piazzale Giovan Battista Quinci, obbligo di direzione di marcia verso la via San Giovanni.

Per i veicoli transitanti il Lungomare Hopps, con provenienza lato Lungomare San Vito, giunti alla rotatoria di via Valeria, obbligo di immettersi nella via Valeria o in alternativa nella via IV Aprile. Per i veicoli transitanti le vie Rapisardi e Castiglione giunti all’intersezione con il Lungomare Mazzini, obbligo di svolta a sinistra in direzione Lungomare Hopps. Per i veicoli transitanti nella via Castiglione giunti all’intersezione con la via T. Sciacca obbligo di svolta a destra.

Piano Triennale del personale - La Giunta Municipale di Mazara del Vallo ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022.

L’approvazione in Giunta dello strumento programmatorio del fabbisogno e delle assunzioni del personale è stata preceduta nelle scorse settimane da una riunione che il Sindaco Salvatore Quinci ha avuto in Comune con le organizzazioni sindacali territoriali e le rappresentanze sindacali unitarie, nel corso della quale sono state anticipate alcune parti del provvedimento. Il piano tiene conto delle linee di indirizzo generale ministeriali, dei limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente, nonché della previsione delle cessazioni.

PENSIONAMENTI: Su una dotazione organica, all’uno gennaio 2020, di 385 dipendenti, nell’anno in corso cessano l’attività per pensionamenti ordinari o per “quota 100”, ben 21 dipendenti comunali, ai quali nel 2021 si aggiungeranno altre 11 cessazioni per pensionamenti.

Come riportato nella delibera di Giunta, in caso di assunzione di personale a tempo pieno sarà data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta. Pertanto, come chiarito dal Sindaco nel corso della riunione con i sindacati, rispetto alle assunzioni da effettuare nel triennio si procederà alla trasformazione di 105 contratti attualmente a tempo parziale a 25 ore settimanali in contratti a tempo pieno 36 ore settimanali; si procederà inoltre a 10 progressioni di carriera, mentre dall’esterno saranno assunte 5 figure professionali: 2 Ingegneri, 1 Geologo e due amministrativi di categoria D.

ASSUNZIONI 2020: Nell’anno in corso è prevista l’assunzione dei seguenti profili professionali: 1 Istruttore direttivo informatico categoria D; 5 Istruttori Amministrativo Contabile categoria C; 2 Istruttori Informatici categoria C; 4 Istruttore Tecnici categoria C; 3 Agenti di Pm categoria C; 3 Esecutori Operativi Specializzati categoria B1; 3 Esecutori Tecnici Specializzati categoria B; 1 Operatore Generico categoria A. Previste inoltre 6 progressioni di carriera riservate a personale interno: 2 Istruttori Amministrativo Contabile categoria C; 1 Istruttore Tecnico categoria C; 1 Agente di Pm categoria C; 1 Esecutore Operativo Specializzato categoria B1 ed 1 Esecutore Tecnico Specializzato categoria B1.

ASSUNZIONI 2021: 2 Ingegneri categoria D; 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D; 5 Istruttori Amministrativo Contabile categoria C; 3 Esecutori Operativo Specializzato categoria B1; 1 Operatore Tecnico categoria A. Previste inoltre 3 progressioni di carriera riservate a personale interno: 2 Istruttore Amministrativo Contabile categoria C ed 1 Esecutore Operativo Specializzato categoria B1;

ASSUNZIONI 2022: 1 Geologo categoria D; 4 Esecutori Operativi Specializzati categoria B1 ed 1 Operatore Tecnico categoria A. Prevista inoltre una progressione di carriera per la copertura di 1 Esecutore Operativo Specializzato categoria B1.

Nonna Eleonora Scalia compie 105 anni - L’Amministrazione Comunale di Mazara del Vallo, rappresentata dall’assessore comunale Caterina Agate, ha reso omaggio alla signora Eleonora Scalia che ieri ha compiuto 105 anni. E’ una delle donne più longeve della Sicilia.

Attorniata dall’affetto di figli e congiunti, la signora Scalia ha ricevuto dall’assessore Agate la pergamena celebrativa del Comune, contenente un messaggio di auguri del Sindaco, in occasione del 105^ compleanno.