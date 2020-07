Paceco, al via il completamento della piazza Vittorio Emanuele

23/07/2020 11:10:00

È stato aggiudicato l’appalto del secondo lotto dei “lavori di messa in sicurezza della piazza Vittorio Emanuele”, che consentirà di completare la ristrutturazione della piazza principale di Paceco, in attuazione del progetto redatto dai tecnici comunali del V Settore Lavori Pubblici.

Lo rende noto l’Amministrazione Scarcella, ricordando che la prima parte dei lavori era stata avviata il 15 maggio dell’anno scorso con la sostituzione del basolato dissestato e la sostituzione delle piante che erano causa dei danni alla pavimentazione.

“Con questo nuovo appalto sistemeremo analogamente la parte Ovest della piazza, ma anche i relativi bagni pubblici – anticipa l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Castelli – ponendo fine ad uno stato di incuria e mortificante degrado che si trascinava da troppi anni”.

Il secondo lotto dell’appalto è stato aggiudicato in via definitiva dal V Settore del Comune, alla ditta “Martina Costruzioni Srl” con sede a Favara (Agrigento), per un importo netto contrattuale di 90.818,43 euro, dopo un’offerta di ribasso del 30,31 per cento sulla base d’asta.

I lavori avranno una durata di tre mesi, a partire dalla fine del prossimo mese di agosto.

“Al termine di questi interventi – sottolinea il Sindaco, Giuseppe Scarcella – la collettività potrà finalmente fruire di un luogo completamente riqualificato, con una pavimentazione interamente rinnovata e bagni pubblici finalmente funzionanti, illuminato dalle lampade a Led installate lo scorso novembre”.