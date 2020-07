Da oggi a Trapani "Stragusto". Il programma degli eventi

24/07/2020 09:05:00

Un weekend dedicato al cibo da strada e della tradizione. Torna Stragusto in una versione speciale, diffusa fra le vie del centro storico di Trapani.

Un'edizione particolare quella del 2020, che si fa “Smart” nel rispetto delle misure di contenimento del Covid19 e a sostegno dei ristoratori del territorio. Quest'anno, infatti, Stragusto si sposta da Piazza Mercato del Pesce direttamente all'interno dei ristoranti che proporranno pietanze da asporto o a domicilio create per l'occasione ed ispirate allo street food nazionale e internazionale e alle varie tradizioni popolari.

Come funziona: tutti i giorni, dal 24 al 26 luglio 2020, Stragusto offre la possibilità di creare la propria esperienza, scegliendo quando e dove gustare le tipicità locali e a quali iniziative partecipare. La formula è semplice: sparsi per la città, i punti informativi di Stragusto daranno la possibilità di acquistare i gettoni da spendere per l'acquisto delle pietanze: da asporto direttamente presso i ristoranti aderenti; o consegnate a domicilio con la formula “Delivery (solo per la città di Trapani). Con i gettoni inoltre si potranno acquistare anche altre “esperienze” come wine tasting, visite guidate ecc.

Tante le specialità a tema proposte dagli chef locali e da diversi ospiti speciali: non mancheranno le tipicità trapanesi, quelle palermitane, quelle palestinesi e tunisine e quelle fiorentine, con il mitico panino con il Lampredotto creato dalle mani di Luca Cai. E ancora il Cùscusu, il Polpo, le fritture di paranza, i dolci tipici e tante altre specialità del territorio e non solo. Vi sarà inoltre la possibilità di assaporare i vini del territorio con uno speciale angolo wine tasting curato da sommelier e assaggiatori professionisti. E poi tante altre iniziative collaterali - come visite guidate in bici ed escursioni al tramonto alle saline - arricchiranno la manifestazione, aumentando l'offerta turistica e di intrattenimento.

L'edizione 2020 diventa dunque diffusa, e abbraccia idealmente tutta la città, grazie all'impegno e alla dedizione dei ristoratori e dei produttori di street food, che rappresenteranno un vero e proprio “circuito del gusto” all'interno del quale si potranno gustare tante deliziose specialità.

Una formula semplice ed economica che darà la possibilità a turisti e visitatori di conoscere le culture locali e non solo, valorizzando e sostenendo, in questo periodo particolare, il lavoro dei tanti ristoratori del territorio.

“Stragusto” è un'iniziativa organizzata da Trapani Welcome in collaborazione con la Pro Loco Trapani Centro, il Centro di cultura gastronomica Nuara-Cooksicily e con il patrocinio del Comune di Trapani.

Per conoscere il programma e per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito www.stragusto.it. Per info tel. 340 2427212.



RISTORANTI ADERENTI

Sei Gradi - Steak House/Hamburgheria - Via Palmerio Abate, 10 - CEL 391 1431616, www.seigradisteakhouse.com

210 Grammi – Ristorante - Via Giardini, 14 - CEL 342 3950873 - CEL 328 9260536 www.210grammi.com

Trattoria Poseidone - Viale Duca D’Aosta, 13 - CEL 349 2922989 www.trattoriaposeidone.it

Serisso 47 - Via Serisso, 47 - TEL 0923 26133 www.serisso47.com

Salamureci - Piazza Generale Scio, 17 - TEL 0923 21728 - CEL 327 1637876 www.salamureci.it

“Za Paolina” - Antica Panelleria - Via XXX Gennaio,100 - TEL 0923 25656

(solo Venerdì e Sabato)

Campo - Norcineria con Cucina- Lungomare Dante Alighieri, 12 - TEL 0923 548548 www.camponorcineriaconcucina.it

Caupona - taverna di Sicilia - Via S. Francesco D’Assisi, 32 - TEL 0923 546618

“la Rinascente” - Pasticceria - Via Gatti, 3 - TEL 0923 23767

Orari: 10/13/16 /19 - Domenica: 09.00/13.30

Liparoti - Gelateria Graniteria - Viale delle Sirene, 21 - TEL 329 9831432

‘A Nassa seafood - Via Serisso, 41 Trapani - CEL 375 6172754

iò - EAT & GREET - Via della Cuba, 20 - CEL 349 3944328

Tentazioni di gusto - Via Badia Nuova, 27 - TEL 0923 548165

Ittiturismo la Tramontana - Viale delle Sirene, 4 - TEL 0923 540876 - CEL 328 1128104 www.ittiturismolatramontana.it

Luca Cai - ristorante il Magazzino – Firenze Presso: Versi di Rosso Ristorante – Enoteca - Corso Vittorio Emanuele, 63

Fateh Hamdan al Quds – ristorante Cucina Palestinese (Presso Ristorante Salamureci)- Piazza Generale Scio, 17

El Medina - RISTORANTE (Cucina Tunisina) - Viale Regina Margherita, 21 (di fronte ingresso Villa Margherita) TEL 0923 947249 www.elmedina.it

Osteria il Moro - Via Garibaldi, 86, TEL 0923 23194 www.osteriailmoro.it

Ai Lumi – Ristorante - Corso Vittorio Emanuele, 75 - TEL 0923 872418

WINE TASTING

Presso Enoteca Garibaldi 58 – Via Garibaldi 58

EVENTI COLLATERALI

Ogni giorno ore 17.30

Visita guidata per le vie del Centro Storico a cura dell'Associazione Guide Turistiche Trapani e Sicilia Occidentale

Adulti: 10 Euro - Ragazzi: 5 Euro (al raggiungimento numero minimo di partecipanti)

Per info e prenotazioni: CEL 351 8559345 - info@guidetrapani.it

Ogni giorno alle 17.30

BIKE TOUR: Alla scoperta dell’oro bianco nella Riserva Naturale delle Saline di Trapani

(Incluso Biglietto di ingresso al Museo del Sale di Nubia)

Durata 3 ore circa - Costo 25 Euro

A cura di Trapani Inside

Per info e prenotazioni: CEL 329 9367687 / CEL 373 8373766

Ogni giorno

Tour guidato alle saline con Minibus a cura di Flamingo Way

Orario di partenza: 05.30 - 10.00 - 15.00 - 18.15

Durata 2 ore circa

Adulti: 15 Euro - Ragazzi: 10 Euro

Per Info: CEL 328 8009095 - www.toursalinetrapani.com

PUNTI INFORMATIVI E VENDITA GETTONI

Trapani istruzioni per l’uso

- Via Garibaldi, 120

- Via torrearsa, 69

Egatour - Via ammiraglio Staiti, 13 (di fronte terminal aliscafi)

Trapani Easy - Via badia nuova 3

Trapani inside - Corso Vittorio Emanuele 54