Cultura

» Tempo libero
19/12/2025 16:38:00

Trek & Yoga a Erice Woods: natura, storia e benessere il 21 dicembre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-12-2025/trek-amp-yoga-a-erice-woods-natura-storia-e-benessere-il-21-dicembre-450.jpg

Unire il passo lento del trekking al respiro profondo dello yoga, attraversando uno dei paesaggi più affascinanti della Sicilia occidentale. È questa la proposta di “Trek & Yoga – Erice Woods”, l’esperienza in programma domenica 21 dicembre 2025, con partenza alle 9.30, organizzata da Limone Rosso sulla montagna di Erice.

 

L’itinerario segue le antiche tracce degli Elimi, risalenti a quasi tremila anni fa, e conduce i partecipanti tra boschi, sentieri storici e panorami mozzafiato che si aprono sul Golfo di Bonagia e su Monte Cofano. Durante il cammino sono previste soste nei pressi dei ruderi di tre chiese rupestri del XII secolo, luoghi di grande suggestione e spiritualità.

Il percorso costeggia le mura elimo-puniche, attraversa trazzere e sentieri naturali e raggiunge alcune terrazze panoramiche da cui, con un po’ di fortuna, sarà possibile osservare i rapaci in volo. La tappa finale conduce verso Torretta Pepoli, tra esemplari monumentali di ciliegi canini, prima di una passeggiata nel centro storico di Erice, con immancabile sosta gastronomica per gustare la tradizionale Genovese.

L’esperienza è guidata da Daniela Petracca, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, e da Piero Barbara, insegnante di Kundalini Yoga, che accompagneranno il gruppo in un percorso pensato per armonizzare corpo, mente e ambiente.

Parte del ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’associazione Arcigay Trapani Shorùq LGBTQIA+, a sostegno delle attività sul territorio.

  • Info e regolamento: link dedicato
  • Contatti:
    • Piero (Yoga): +39 340 3940880
    • Daniela (Guida AIGAE): +39 333 1295767









