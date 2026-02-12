Carnevale a Trapani 2026, festa diffusa nei quartieri: eventi gratuiti per tutti

12/02/2026 10:46:00

Trapani si prepara a vivere un Carnevale diffuso, pensato soprattutto per bambini e famiglie. Sabato 14 febbraio prende il via il programma promosso dal Comune con appuntamenti in diversi quartieri della città. Un’unica parola d’ordine: divertimento gratuito e accessibile a tutti.

Sabato 14 febbraio – Il via alla festa

Ore 10:00 – 13:00 | Villa Pepoli

Carnevale dei Bambini con sfilata

Un programma ricco dedicato ai più piccoli:

Show del Clown con giocoleria ed equilibrismo

Pioggia di bolle con giochi e balli

Mascotte a sorpresa

Gran sfilata delle mascherine

Palloncini per tutti i bambini

Una mattinata di allegria nel cuore della città.

Altri appuntamenti di sabato 14:

Ore 10:00 – 13:00 | Xitta

Ore 15:30 – 18:00 | Parrocchia San Giovanni Battista

Ore 16:00 – 19:00 | Villa Peppino Impastato

Ore 16:00 – 19:00 | Parrocchia Nostra Signora di Loreto

Ore 16:00 – 19:00 | Parrocchia SS. Salvatore

Ore 16:00 – 19:00 | Parrocchia San Pietro

Animazione, musica, balli e giochi in diversi quartieri per coinvolgere tutta la città.

Domenica 15 febbraio

Ore 10:00 – 13:00 | Villa Margherita

Parata degli artisti di strada

Trampolieri, giocolieri, clown, mascotte e tamburini trasformeranno la villa in un grande palcoscenico all’aperto.

Lunedì 16 febbraio

Ore 16:00 – 19:00 | Parrocchia San Giuseppe – Borgo Livio Bassi

Animazione, musica, balli e giochi dedicati a bambini e famiglie.

Martedì 17 febbraio – Gran finale

Ore 10:00 – 13:00 e 16:00 – 19:00 | Villa Margherita

Luna Park di Carnevale

Gonfiabili

Zucchero filato

Pop corn

Face painting

Ore 16:00 – 19:00 | Parrocchia Madonna di Fatima

Animazione, musica, balli e giochi.

Un Carnevale itinerante che toccherà ogni angolo della città per riportare famiglie e bambini nelle piazze e nei quartieri.

Tutti gli eventi sono gratuiti.



