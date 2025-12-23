Sezioni
Cultura

» Tempo libero
23/12/2025 08:49:00

Natale a Erice: una settimana di eventi tra tradizione, sport e musica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766476470-0-natale-a-erice-una-settimana-di-eventi-tra-tradizione-sport-e-musica.jpg

Prosegue il ricco programma di iniziative natalizie di EricèNatale.

Dal 22 al 28 dicembre, residenti e visitatori potranno partecipare a una settimana di eventi dedicati a tradizione, solidarietà e intrattenimento.

Le stradine acciottolate del centro storico accoglieranno ogni giorno, dalle 11:00 alle 20:00, i Mercatini di Natale e la Casetta di Babbo Natale: un viaggio tra artigianato locale, profumi di festa e sorrisi di bambini. A fare da cornice, il circuito di presepi disseminati tra chiese, cortili e angoli caratteristici del borgo, un percorso che invita a scoprire Erice attraverso la tradizione presepiale siciliana. All'intenso programma di EricèNatale si aggiunge la rassegna "MEMA Christmas Time" della Mediterranean Music Association. Venerdì 26 dicembre alle 18:00 al Teatro Gebel Hamed sarà la volta di "Christmas in Jazz" con il Nicola Giammarinaro Quartet. "Va dove ti porta il clarinetto" è il titolo dello spettacolo che vedrà Nicola Giammarinaro al clarinetto, Franco Giannola al pianoforte, Niko Valenti al basso elettrico e Vito Vultaggio alla batteria. Il quartetto interpreterà le musiche di grandi maestri del jazz come Benny Goodman, Duke Ellington e Antônio Carlos Jobim. Martedì 30 dicembre alle 18:00, sempre al Teatro Gebel Hamed, si terrà il "Christmas Concert" del Giuseppe Milici Quartet. Il celebre armonicista, accompagnato da Aki Ferreri al pianoforte, Luca La Russa al basso e Simone Ferraro alla batteria, proporrà un repertorio che spazia da Bruno Martino a Gino Paoli, da Astor Piazzolla a Bill Evans, da Toquinho a Ennio Morricone. Il giorno di Natale regalerà la prima sorpresa sportiva. Alle 7:30 i più coraggiosi si ritroveranno ai nastri di partenza della "Christmas Running to Erice", la corsa podistica solidale giunta alla 17ª edizione, organizzata dal G.D.S. 5 Torri di Trapani. Un modo diverso per celebrare il Natale: di corsa, col fiato che si condensa nell'aria fredda del mattino. Il giorno di Santo Stefano, il 2° Memorial Leonardo Mazzara, passeggiata cicloturistica organizzata da Pro Bike Erice, partirà alle 8:30 da Piazza Vittorio Emanuele a Trapani per arrivare a Piazza della Loggia a Erice intorno alle 10:00, offrendo una pedalata tra panorami mozzafiato e spirito di comunità. Sabato 27 dicembre Erice mostrerà il suo volto più suggestivo. Dalle 16:30, il Cortile Patrizio di Via San Carlo si trasformerà in una Betlemme d'altri tempi: il Presepe Medievale Vivente "La Nascita del Messia", curato da Tradumari&venti e dal Gruppo Storico Medievale Monte San Giuliano-Erice, riporterà in vita la notte più santa dell'anno tra costumi d'epoca, luci di torce e antiche melodie. E quando calerà la sera, spazio alla festa con "Xmas on the Road": dalle 17:00 alle 20:30 gli Opera 80 faranno ballare il pubblico a suon di successi intramontabili. Domenica 28 dicembre torna nuovamente in scena il Presepe Medievale Vivente, mentre "Xmas on the Road" proporrà un dj set di Lady Marchh con esibizione dei ballerini della Black Palace Hip Hop School. Lunedì 29 dicembre, alle 18:00 al Teatro Gebel Hamed, “I sing Sicily” accompagnerà il pubblico in un viaggio nella musica tradizionale siciliana. Lo spettacolo, sotto la direzione artistica del Maestro Maurizio Filardo, celebra i grandi classici del repertorio isolano attraverso esecuzioni dal vivo, capaci di unire la forza delle melodie originali a nuovi arrangiamenti. Un'offerta che conferma Erice come una delle mete più attrattive per il turismo natalizio in Sicilia. EricèNatale - Il borgo dei presepi è organizzato dal Comune di Erice e gode del sostegno della Fondazione Erice Arte, de "I Borghi più belli d'Italia" e della Funierice.









