25/07/2020 15:30:00

Alberto Gambina prende le distanze dai socialisti e dice di non essere entrato a far parte del Direttivo del Psi di Erice.



“Intendo smentire categoricamente – dice - l'appartenenza alla compagine socialista nè come iscritto nè come dirigente locale. Ringrazio per l'attenzione ricevuta e per la considerazione, ma la notizia non è assolutamente veritiera”.