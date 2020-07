Mazara, istituito un parcheggio pubblico gratuito nella zona di via Valeria

27/07/2020 02:40:00

Il Comandante della Polizia Municipale di Mazara, Salvatore Coppolino, ha istituito un parcheggio pubblico e gratuito, che sarà operativo nel periodo estivo nell’area di via Valeria, acquisita in via temporanea e gratuita dal Comune grazie alla disponibilità dei proprietari: la famiglia Poiatti.

“L’area di parcheggio - sottolinea l’assessore comunale Vincenzo Giacalone - è già fruibile per metà e sarà pienamente fruibile nei prossimi giorni, attenuando al massimo il venir meno di posti di parcheggio nel lungomare Mazzini che da ieri e per tutte le sere dei week end estivi viene interdetto al traffico ed alla sosta. Ogni novità - osserva l’assessore - va monitorata e ben vengano eventuali critiche costruttive e suggerimenti ma le critiche strumentali e preconcette non giovano a nessuno. Difendiamo con decisione la scelta di rendere pedonale il lungomare nelle serate dei week end estivi e crediamo - conclude Giacalone- sia una scelta apprezzata dalla maggior parte dei cittadini, turisti e visitatori che anche in questo particolare periodo apprezzano Mazara del Vallo gustandosela di più passeggiando senza traffico e smog”.