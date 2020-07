Emergenza idrica a Bonagia. L'acqua arriva col contagocce, cittadini infuriati

28/07/2020 11:50:00

Emergenza idrica nella frazione balneare di Bonagia, nel territorio di Valderice.

Da circa un mese l’acqua arriva nei rubinetti delle abitazioni con il contagocce e la turnazione – l’erogazione avviene due volte alla settimana – non viene rispettata. Disagi per residenti e villeggianti costretti a ricorrere, a proprie spese, alle autobotti private per non restare a secco. Il Comune di Valderice, infatti, secondo la denuncia degli abitanti della frazione, non ha messo a disposizione proprie autobotti.

E così per approvvigionarsi bisogna mettere mano al portafogli con una spesa che va ad incidere sul bilancio delle famiglie. La carenza idrica sarebbe da imputate a problemi nella condotta di Montescuro. Sta di fatto che residenti e villeggianti devono fare i conti con l’emergenza proprio in piena stagione estiva quando cresce il consumo di acqua. Il cronista, questa mattina, ha provato a contattare telefonicamente il Municipio di Valderice, ma cadeva sempre la linea. Un altro disservizio, insomma.