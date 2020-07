Trapani, ad Agosto i festeggiamenti patronali per Sant’Alberto e la Madonna di Trapani

28/07/2020 22:00:00

Da sabato 1 agosto inizia a Trapani la tradizionale “quindicina” che si concluderà domenica 16 con la solennità della Madonna di Trapani patrona della Diocesi.

Il programma dei festeggiamenti patronali si adegua alla nuova situazione dettata dalle norme anti Covid-19 e dunque quest’anno non prevede le tradizionali processioni in onore di Sant’Alberto degli Abbati e della Madonna di Trapani né i giochi di fuoco ma conferma i valori e lo spirito da cui queste feste sono nate con in più alcuni momenti – conferenze, concerti, veglie - per rinnovare la devozione ai santi patroni della città di Trapani e dell’intera chiesa trapanese.

Le Sante messe pontificali del vescovo Pietro Maria Fragnelli per la festa di Sant’Alberto e per la solennità della Madonna di Trapani saranno tramesse in diretta televisiva per raggiungere il maggior numero di fedeli possibile. L’accesso alla Cattedrale e al Santuario infatti, com’è ovvio, è consentito solo al numero massimo consentito per garantire la distanza di sicurezza e alle norme previste dal decreto del vescovo del 3 giugno scorso che prevede l’uso obbligatorio di mascherina e la sanificazione delle mani per i fedeli e per il celebrante.

“La Madonna e i Santi Patroni – scrive il vescovo di Trapani - ci sosterranno in questa estate così diversa e ci aiuteranno ad essere creativi nella devozione, nella ricerca di lavoro e nell'aiuto reciproco. Gesù Cristo, corallo rosso che non si esaurisce, è la perla preziosa che i nostri padri hanno scoperto e scelto. Con Lui supereremo tutte le difficoltà e ci sforzeremo di costruire un nuovo modello di sviluppo e di convivenza sociale.

Ringrazio il Signore che ha messo nel cuore di tutti voi un desiderio particolare di onorare Dio e di far crescere tutta la nostra comunità – continua mons. Fragnelli rivolgendosi a tutti i fedeli - Siamo chiamati a discernere e scegliere la perla preziosa: Dio, Gesù Cristo, la Chiesa e l'umanità da servire con i talenti e le vocazioni che ci dà. Nella speranza di incontrarvi presto, vi affido a Maria, la prima discepola, nostra sorella e madre, che ci educa con amore a scegliere con gioia il Disegno di Dio. Ella sempre ci aiuterà nel cammino difficile dell'oggi. Con la mia paterna Benedizione”.

Di seguito il programma delle feste patronali con tutti gli appuntamenti previsti.

SABATO 1 AGOSTO - Ore 18.30 al Santuario “Maria SS. Annunziata”: Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc. Rev.ma Salvatore Di Cristina, Arcivescovo emerito dell’Arcidiocesi di Monreale.

DA LUNEDÌ 3 A GIOVEDÌ 6 AGOSTO TRIDUO IN ONORE DI S. ALBERTO - Ore 07.00 al Santuario “Maria SS. Annunziata”: Celebrazione Eucaristica presieduta dai Parroci delle Parrocchie Sacro Cuore, San Giuseppe e Sant’Alberto.

MARTEDÌ 4 AGOSTO - Ore 20.30 in Cattedrale: Concerto d’Organo a cura del maestro Massimo Gabba e dei suoi allievi

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO - ore 21.00 nella Parrocchia Sant’Alberto: in collaborazione con il Museo Regionale Agostino Pepoli - Iconografia di Sant’Alberto e argenti di Sant’Alberto alla Marinella.

GIOVEDÌ 6 AGOSTO - Ore 09.15 al Santuario “Maria SS. Annunziata”: Celebrazione Eucaristica in onore di Sant’Alberto da Trapani presieduta dal Rev.mo P. Miceal O’ Neil, Priore Generale dell’Ordine dei “Fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo”; rito della benedizione dell’acqua;

- Ore 20.30 nella Chiesa del Collegio: Recital in Poesie e Canti a cura di Giuseppe Vultaggio

VENERDÌ 7 AGOSTO - SOLENNITA’ DI SANT’ALBERTO

Al Santuario SS. Messe ore 7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00 – 12.30 – 18.30.

- Ore 07.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc. don Alessandro Damiano Arcivescovo coadiutore eletto di Agrigento.

- Ore 11.00 in Cattedrale: Celebrazione Eucaristica e Benedizione dell’acqua.

- Ore 18.30 al Santuario “Maria SS. Annunziata”: Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Pietro Maria Fragnelli e consegna delle chiavi della città al santo Patrono da parte del sindaco della città Giacomo Tranchida.

- Ore 20,30 Piazza Martiri d’Ungheria: Sfilata dell’ Ass. Tamburistica “Vento di Tramontana” e Omaggio floreale al Patrono della Città.

SABATO 8 AGOSTO

- Ore 18.30 al Santuario “Maria SS. Annunziata”: Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc. Rev.ma Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela.

- Ore 20.30 / 24.00 Chiesa del Collegio: Veglia di preghiera in preparazione all’Ordinazione diaconale a cura del Seminario

LUNEDÌ 10 AGOSTO FESTA DI SAN LORENZO

- Ore 11.00: Cattedrale Celebrazione Eucaristica.

- Ore 19.00: Cattedrale Concelebrazione eucaristica e Ordinazione diaconale dei seminaristi Angelo Orlando e Roberto D’Aleo.

GIOVEDÌ 13 AGOSTO

- Ore 21.00 Chiesa del Collegio: Veglia Mariana - “Concerto per Maria” Coro Jesus Christ” diretta da Sabina Braschi.

VENERDÌ 14 AGOSTO

- Ore 17.30 Porta botteghelle (porta Ossuna): Momento di preghiera in suffragio delle vittime del mare.

SABATO 15 AGOSTO SOLENNITA’ DI MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO

- Ore 07.00 al Santuario “Maria SS. Annunziata”: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Pietro Maria Fragnelli.

DOMENICA 16 AGOSTO SOLENNITÀ DI MARIA SS. DI TRAPANI, PATRONA DELLA DIOCESI E COMPATRONA DELLA CITTÀ

SS. Messe al Santuario ore 6.00 – 7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00 – 12.30 – 18.30 – 21.00

- Ore 09.30 Centro Storico Sfilata del gruppo Tamburini trapanesi “Trinacria”.

- Ore 09.30 al Santuario “Maria SS. Annunziata”: Solenne Pontificale presieduto da S. Ecc. R.ma Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.

- Ore 12.00 al Santuario “Maria SS. Annunziata”: Supplica alla Madonna di Trapani

- Ore 18.30 al Santuario “Maria SS. Annunziata”: Celebrazione Eucaristica.

- Ore 18.30 Palazzo Cavarretta: Omaggio floreale ai Santi Patroni della Città Sant’Alberto e Maria SS. di Trapani - Comando VV.FF. di Trapani.

- Ore 19.30 in Cattedrale: Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Pietro Maria Fragnelli. Prima e dopo la celebrazione Eucaristica esibizione della banda musicale “Città di Trapani”.

PREGHIERA AL SANTUARIO E IN CATTEDRALE DURANTE LA “QUINDICINA”

- Ore 05.30: Santuario Accoglienza dei pellegrini e preghiera mattutina.

- Ore 06.00: Santo Rosario – Coroncina alla Madonna di Trapani – canto delle Litanie Carmelitane.

- Ore 07.00: Celebrazione Eucaristica con omelia.

- Ore 17.00 - 18.00: Preghiera guidata dal Terz’Ordine Carmelitano.

- Ore 17.30 al Santuario e in Cattedrale: Santo Rosario – Coroncina alla Madonna di Trapani e canto delle Litanie Carmelitane.

- Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica con omelia. - Ore 19.00 in Cattedrale: Celebrazione Eucaristica.

- Ore 20.00/21.00 al Santuario: Preghiera guidata dal gruppo parrocchiale del “Rinnovamento nello Spirito Santo”. La S. Messa delle ore 18.30 sarà presieduta da Don Luca Leone, presbitero dell’Arcidiocesi di Monreale.

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL SANTUARIO

Dall’1 al 14 agosto Feriale: ore 5.30 - 12.00; 16.00 - 21.00

Festivo (domeniche e festivi): ore 5.30 - 13.30; 16.00 - 21.00 Giorni 15 e 16 agosto ore 5.30 - 13.30; 16.00 - 23.00

ORARIO DELLE SANTE MESSE Dall’1 al 14 agosto Feriale: ore 7.00 – 8.00 – 9.15 – 18.30

Festivo (domeniche e 7 agosto): ore 7.00 – 8.00 – 9.30 –11.00 – 12.30 – 18.30

Giorni 15* e 16 agosto: ore 6.00 – 7.00 – 8.00 – 9.30 –11.00 – 12.30 – 18.30 – 21.00

• giorno 15 alle ore 6.00 ci sarà la recita del Santo Rosario, la Coroncina e le Litanie Carmelitane e non la santa Messa