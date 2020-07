  Erice, il “banditismo da strada” del marito della sindaca Toscano

29/07/2020 06:00:00

Un “inquietante banditismo da strada” quello del marito della sindaca di Erice Daniela Toscano. Minacce feroci nei confronti dell’imprenditore, e della moglie, che ha denunciato la vicenda dei parcheggi ad Erice che ha portato al divieto di dimora per la sindaca Toscano.

Emerge anche questo nell'inchiesta che mette nei guai Daniela Toscano, sospesa dal prefetto dopo il divieto di dimora a Trapani ed Erice.

La sindaca di Erice è accusata di abuso d’ufficio perchè avrebbe favorito, esercitando pressioni, la realizzazione di un parcheggio nella zona di San Giuliano, di cui socio occulto era il fratello Massimo, consigliere comunale a Trapani, a svantaggio di un’impresa concorrente.



Tra indagati nell'operazione che ha messo a soqquadro il Comune di Erice, c’è anche il marito, Francesco Paolo Rallo. Rallo è stato raggiunto da di un "divieto di avvicinamento" alla persona offesa, cioè all'imprenditore, che, con le sue denunce, ha scoperchiato il sistema al centro delle indagini della Procura. Ebbene, quando in città, e a Trapani, ha cominciato a girare la voce delle indagini in corso, e quando Tp24 ha iniziato a raccontare la vicenda dei parcheggi, il marito della Sindaca, Rallo, ha avvicinato in più occasioni l'imprenditore che aveva fatto la denuncia ( i figli frequentano la stessa scuola), offendendolo pesantemente e minacciandolo, anche davanti la moglie. Anche questi episodi, però sono stati denunciati, e sono finiti dentro l'inchiesta.

E quello che il gip descrive è un clima, generato da una serie di comportamenti, da delinquenza da strada. Un atteggiamento che per il giudice che ha firmato l’ordinanza sarebbe “eufemistico definire semplicemente scomposto”.

Rallo in particolare si faceva trovare già dai primi di ottobre del 2019 nei pressi della scuola frequentata dai suoi figli e da quelli dell’imprenditore Riccardo Agliano.

Rallo non se n’è tenuta una.

“Buttana, tanto prima o poi cia facemu pagare a tuo marito”. A subire la minaccia, Maria Brigida Trombino, moglie dell’imprenditore Agliano. Poi ha anche sputato per terra in segno di spregio il marito della Toscano che non avevano gradito la denuncia che portò alla luce lo scandalo del parcheggio del lungomare di San Giuliano. Da allora la vita dell’imprenditore e della moglie è diventata un inferno.



Nei confronti di Riccardo Agliano, Francesco Paolo Rallo, poi, non andava per il sottile: “Figlio di puttana, te la faccio pagare”.

Mentre al telefono il marito di Daniela Toscano diceva: “Sti cose sapi fare: registrare. Non ti preoccupare poi cia facemu pagare”.



Francesco Paolo Rallo non perdeva occasione, secondo quanto emerge dalle risultanze investigative, per perseguitare l’imprenditore. In una circostanza infilò nel finestrino, rimasto parzialmente aperto, dell’auto di Agliano un bigliettino con la scritta “sbirro”, corredato da una croce.



E mentre il clima ad Erice si faceva rovente, le minacce diventavano sempre più frequenti e sempre più pesanti: “Pezzo di merda, nelle gambe ti devono sparare. Devi espatriare, ti faccio arrestare”. La coppia nel mirino, temendo per la propria incolumità, fu costretta a modificare le proprie abitudini. Marito e moglie, addirittura, non si recavano più a scuola per accompagnare e prelevare i figli.



Sono tutti episodi che l’imprenditore ha registrato e fatto avere agli inquirenti per dimostrare le minacce ricevute dal marito della sindaca. Vicende che “gettano una luce inquietante di banditismo da strada su una vicenda in precedenza sorta e sviluppatasi esclusivamente all’interno di studi legali, sedi aziendali o uffici comunali”. Episodi che evidenziano i nervi più che tesi ad Erice in quelle settimane, ma soprattutto un modo di fare che come ha definito il giudice sono più da delinquenti da strada che da chi sta vicino alle istituzioni.