30/07/2020 12:56:00

Sbarco di migranti questa mattina a Favignana. Un piccolo gruppo di profughi arrivati dalla Tunisia è approdato sulle coste dell'isola, nella zona del cimitero.

I migranti si sono immediatamente dispersi nelle campagne dell'isola. Non è chiaro al momento il numero esatto, ma quattro di loro sono stati rintracciati e saranno trasferiti al Cpr di Trapani Milo per l'identificazione, i test per il Covid e poi verranno trasferiti presso una struttura dove effettuare la quarantena.