Ancora incendi nel Trapanese. Fiamme a Montagna Grande e Fulgatore

31/07/2020 18:53:00

Ancora fiamme in provincia di Trapani, dopo la devastazione di Monte Cofano.

Tre squadre di vigili del fuoco sono intervenute per domare un incendio divampato in località Montagna Grande alle porte di Trapani. L'allarme è scattato questa sera. A bruciare soprattutto sterpaglie. Fiamme anche nei pressi di Fulgatore e a Ummari. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. L'incendio sta tenendo impegnati i vigili del fuoco ed è anche intervenuto un mezzo aereo. Le fiamme si sono sviluppate in una zona lontana dalle abitazioni.

Insomma, ancora una volta il Trapanese deve fare i conti con l'emergenza. Sulla natura dei roghi i pompieri non si sbilanciano. Non si esclude, tuttavia la matrice dolosa.