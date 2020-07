31/07/2020 12:30:00

Risolti i problemi legati alla sicurezza anticovid, prende il via stasera a Marsala il “Cinema sotto le Stelle”. In proiezione il film “PINOCCHIO” di Matteo Garrone, con Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini.

Spettacolo unico con inizio alle ore 21:30. Biglietto d'ingresso 4 euro, ridotto a € 3,50 per gli over 65.

La rassegna “Cinema sotto le Stelle”, promossa dall'Amministrazione comunale di Marsala, è in programma fino al prossimo 9 Settembre.