Trapani, sono tutti negativi al Covid-19 i 107 migranti sbarcati alle Egadi

31/07/2020 17:23:00

Sono negativi, non hanno il Coronavirus i 107 migranti sbarcati ieri alle Egadi, tra Marettimo e Favignana e che ora si trovano nel centro di accoglienza di Milo, in via precauzionale, in isolamento per 15 gioni.

I tamponi ai quali sono stati sottoposti sono tutti negativi, tranne per due persone che sono positive alle IGG, un esame creato per studiare l’immunizzazione del singolo soggetto nei confronti del Covid-19. In pratica, queste persone sono entrate in contatto con il virus ma il proprio organismo sta reagendo e lo sta sconfiggendo.