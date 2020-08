 “Banca della terra”, il bando della Regione per l’insediamento dei giovani in agricoltura

06/08/2020 16:10:00

La Regione Sicilia mette a disposizione 430 ettari per i giovani che si voglio insediare nel mondo agricolo. Presentato oggi a Palermo, presso il Palazzo della Presidenza della Regione, il bando della “Banca della Terra” che offre la possibilità ai giovani fino al 41° anno di età di insediarsi nel mondo agricolo. Il bando è stato l’Assessore Edy Bandiera, alla presenza del Presidente Lello Musumeci e del Dirigente Generale Dario Caltabellotta.

La “Banca della Terra” mette a disposizione di aspiranti giovani 430 ha di terreni suddivisi in 4 province: Caltanissetta, Enna, Agrigento e Siracusa. Il giovane richiedente avrà la concessione del terreno per 20 anni rinnovabili con un accesso al credito agevolato.

Noi continueremo a lavorare per tutto il mese di agosto alternandoci in giunta per evitare che ci possono essere delle pause. Una volta si diceva: “la terra ai contadini”. Terra che alimentò le lotte che seguirono le due guerre mondiali. Oggi noi diciamo la terra ai giovani. Questo è il titolo del progetto che con l’assessore all’Agricoltura oggi noi presentiamo nella sua fase sperimentale. Vogliamo consentire ai giovani aspiranti agricoli il fattore di produzione essenziale, in questo caso il capitale. Mettere i giovani nullatenenti nelle condizioni di poter fare impresa agricola. Il secondo obiettivo è quello di valorizzare terreni demaniali e sottratti alla improduttività. Questo progetto in questa prima fase prevede l’impegno di 430 ettari. Tutto il terreno è demaniale ed è l’obiettivo che la “Banca della Terra” si era prefissata con una apposita legge del 2014.

La “Banca della Terra” è quindi l’ente di mediazione a cui si conferisce il terreno e a sua volta il terreno conferito lo si assegna ai giovani che ne facciano domanda. Basta non avere compiuto 41 anni, il bando scade tra 41 giorni. Il giovane nulla tenente avendo avuto assegnato per 20 anni il terreno può accedere a linee di credito grazie al medio credito centrale. Mi sembra una iniziativa di grande valore morale e sociale. Questa iniziativa la inseguiamo già da un anno. In questo senso abbiamo chiesto e ottenuto una scheda di valore agronomico”.

«E' un lavoro che portiamo avanti da tempo» ha detto l’assessore regionale all’agricoltura, Edy Bandiera, durante la conferenza stampa di presentazione. «"E' fondamentale - ha aggiunto - che il giovane abbia competa contezza di tutto. Abbiamo registrato una grande domanda negli ultimi anni, sia da parte di giovani che meno giovani. La Sicilia è prima per numero di giovani sotto i 35 anni titolari di imprese agricole. Cercheremo con tutti gli strumenti che abbiamo di accompagnare questi giovani per consentigli di insediarsi nel mercato e soprattutto di restarci". Prezioso è stato l’aiuto fornito dall’Ordine degli Agronomi siciliani, Agrotecnici e dei Periti agrari per la stesura delle schede tecniche e la valutazione territoriale. Per i riferimenti normativi cliccare qui.

