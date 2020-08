Petrosino estate 2020 - Torna il Color Vibe 5k - festa a colori  domenica 9 agosto

06/08/2020 18:05:00

La Color Vibe torna in Sicilia e sceglie Petrosino (TP) per il primo test event post covid19. Nel pieno rispetto delle nuove normative per prevenire i contagi, l'appuntamento è per domenica 9 agosto. L’iniziativa che si terrà nello splendido scenario di Piazza del Biscione, fa parte del palinsesto di "Petrosino Estate 2020" per una nuova edizione della Color Vibe in provincia di Trapani!!

Tante novità aspettano i partecipanti, ad iniziare dall’ingresso gratuito, grazie al supporto del comune, per celebrare nel migliore dei modi l'estate e la ripartenza! Confermato anche nel 2020 il Fluo Party finale per restare incantati sotto le stelle!





Dopo il grande successo della prima edizione nel 2019, quindi torna a Petrosino l’evento che dagli Stati Uniti si è diffuso in tutto il mondo, dal Canada all’Australia. Il format che ha coinvolto tantissimi ragazzi e famiglie lo scorso anno, torna nel trapanese in una forma modificata per rispondere alle nuove esigenze e normative anti-covid, ma non meno divertente. Musica e colori non mancheranno.

La formula prevede –secondo le nuove direttive volte ad evitare i contagi - animazione ed intrattenimento con il lancio di polveri variopinte, (tutte rigorosamente naturali), all’interno del Vibe Village. Musica, animazione ed intrattenimento inizieranno già dal pomeriggio a cura di “L’altra Palestra” e del percussionista “Saltimbal”. L’iniziativa è organizzata da Color Vibe Italia con il Patrocinio del Comune di Petrosino. L’evento inizierà nell’area Oasi Zone - Biscione, a Petrosino (TP) già in tarda mattina, con l'apertura del Color Vibe Village, con obbligo di registrazione per tutti i coloro che intendono partecipare, (secondo le nuove disposizioni) e, successivamente, potranno ritirare il Color Vibe Kit (accesso al color party, bustina di colore, accesso al fluoparty, fluo kit, protezioni individuali anti-covid e tatuaggi temporanei). Lo si potrà fare fino all’inizio del ColorParty, fissato alle ore 20:00. Da quel momento si succederanno i canonici quattro lanci di colore, (in forma rivisitata ed ogni 15 minuti). A seguire, Fluo Party per tutti ed intrattenimento sotto le stelle grazie alla musica del Dj set Liberio Milazzo e Claudio Adragna.





Giovanni Ingoglia