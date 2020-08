Trasporto pubblico dimezzato a Trapani, tanti disagi per i cittadini

06/08/2020 15:35:00

Bus dimezzati, linee soppresse. Disagi, a Trapani, per gli utenti di Atm. La denuncia è del sindacato Officina di base.

“A causa delle misure restrittive per l’emergenza Coronavirus – dice il segretario Catalano – gli autobus sono stati dimezzati, ma i viaggiatori continuano a pagare l’abbonamento per intero. Inoltre, le linee 24 e 27 sono state sospese, mentre la linea 31 accorpa in alcuni orari anche il percorso della linea 27 creando disagi per gli utenti delle frazioni”. Disagi anche per i turisti presenti in città. “Con la soppressione di alcune linee pomeridiane – rileva Catalano- per raggiungere la funivia i visitatori, sia italiani sia stranieri, sono costretti a tempi di attesa di almeno un’ora”.

“Auspichiamo – conclude - per quanto da noi evidenziato un autorevole intervento dell’amministrazione comunale di Trapani affinchè si possa intervenire presso la sua partecipata Atm Trapani sia per dimezzare il costo degli abbonamenti sia per colmare le difficoltà dell’utenza trapanese “