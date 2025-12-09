Da Londra e Bruxelles dritti a Trapani: i voli arrivano dal 2026

09/12/2025 17:30:00

Dal 2026 si volerà direttamente da Londra e Bruxelles su Trapani. Niente scali, niente giri infiniti: aereo, atterraggio, Sicilia occidentale. A metterlo nero su bianco è la presidente Rosalia D’Alì: “I nuovi voli sono un passo decisivo per la promozione turistica. La nostra offerta, fatta di storia, cultura, tradizioni e gastronomia, può interessare tutta l’Europa. Stiamo puntando su accoglienza e sostenibilità”. Dal fronte turistico un segnale forte che incide positivamente su Trapani, mentre il Distretto Turistico Sicilia Occidentale è in giro per l’Europa a raccontare il territorio a buyer, operatori e giornalisti stranieri.

I collegamenti diretti sono già operativi su Palermo e adesso il salto lo fa anche Trapani-Marsala. L’idea è semplice e pesante allo stesso tempo: portare turisti tutto l’anno, non solo ad agosto. Ed è su questo che si gioca la vera partita, perché oggi chi viaggia dall’Europa sceglie sempre di più primavera, autunno e inverno, cerca esperienze, non solo mare.

Il Distretto non aspetta il 2026 e parte con due tappe cruciali: 10 dicembre a Londra, al Millennium Gloucester Hotel di Kensington, e 11 dicembre a Bruxelles, al Warwick Grand-Place. In sala ci saranno una trentina tra buyer, tour operator e giornalisti. Video emozionali, immagini potenti, racconto del territorio, dal mare alle saline, dai templi ai borghi, dalla cucina alle tradizioni artigiane del corallo e del sale.

A Bruxelles ci sarà anche l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, segnale che l’operazione non è solo promozionale ma anche istituzionale. E dal Distretto la linea è chiara: con i voli diretti si cambia categoria.



