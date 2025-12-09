Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
09/12/2025 13:00:00

Caro-trasporti, il Movimento Log-In: "Speculazione sulle partenze per il Sud"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/caro-trasporti-il-movimento-log-in-speculazione-sulle-partenze-per-il-sud-450.jpg

Nel biennio 2023-2024 il Mezzogiorno ha continuato a svuotarsi: 241 mila persone si sono trasferite al Centro-Nord, mentre 817 mila cittadini hanno lasciato l’Italia negli ultimi vent’anni. Un fenomeno ormai strutturale, che si intreccia con la difficoltà – per chi vive lontano dalla propria terra – di potersi permettere le partenze durante le festività. Proprio su questo punto interviene il Movimento Log-In, che denuncia i prezzi “fuori controllo” applicati da compagnie aeree, marittime e di autobus in vista delle vacanze natalizie.
 

Ecco alcuni esempi rilevati in questi giorni:

  • Ryanair Torino-Catania A/R (23 dicembre – 3 gennaio): 528,22 euro
  • Ryanair Milano-Bari A/R (23 – 27 dicembre): 431,63 euro
  • Traghetto GNV Genova-Palermo A/R (22 – 27 dicembre): 335 euro
  • FlixBus Padova-Cosenza A/R (23 dicembre – 3 gennaio): 242,96 euro

 

Secondo Log-In, l’elevata domanda di rientri verso il Sud diventa ogni anno terreno di “pura speculazione”, aggravata da una crisi economica che rende queste cifre proibitive per molti lavoratori e studenti fuori sede. Il risultato, spiegano, è che migliaia di persone si trovano impossibilitate a tornare dalle proprie famiglie, con un impatto sociale ed economico pesante anche per il Meridione.

 

Nel mirino del movimento c’è il Governo, accusato di “assenza totale di politiche reali per arginare i rincari” e di aver consegnato il sistema dei trasporti “agli interessi dei grandi privati, senza tutele per i cittadini”.

La proposta: tornare a investire nel trasporto pubblico, riducendo la dipendenza dal mercato e garantendo la possibilità di muoversi a prezzi accessibili, soprattutto nei periodi di picco.









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola