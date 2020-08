Marsala, luci accese anche di giorno in contrada Cuore di Gesù

08/08/2020 02:00:00

Sempre più spesso capita che i nostri lettori ci segnalino le luci dell'illuminazione pubblica accese anche di giorno. L'ultima è del nostro lettore Gianluca, che ci ha inviato le foto in contrada Cuore di Gesù a Marsala.

Si fanno le campagne per il risparmio energetico, i comuni sono impegnati nella ricerca di bandi comunitari per intercettare quei fondi che permettano l'efficientamento energetico, ma sono sempre più frequenti questi guasti che poi causano per giorni interi l'accensione prolungata anche nelle ore diurne. Un modo per consumare inutilmente la produzione di energia elettrica e contribuire ad inquinare l'ambiente.