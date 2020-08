Alcamo, ricorso respinto dal Tar. La via Scalilla ancora in uso al Comune 

08/08/2020 12:00:00

Ricorso respinto dal Tar, la via Scalilla di Alcamo utilizzata dal Comune come strada per oltrepassare la frana di via Camporeale sarà ancora utilizzata come via pubblica. I proprietari aveva fatto un nuovo ricorso al Tribunale amministrativo che già si era espresso contro la loro richiesta. La terza sezione del TAR ha stabilito che l'operato del Comune e del sindaco Surdi è nella legittimità. I ricorrenti tra l'altro sono stati condannati a pagare le spese giudiziarie e i costi accessori.

Per i giudici amministrativi il sindaco ha il potere secondo una norma del codice civile di requisire beni mobili e immobili per motivi che riguardano gravi necessità pubbliche, e la scelta di utilizzare quella strada è stata fatta per alleggerire il traffico che sarebbe stato solo su un'arteria.