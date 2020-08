La Misericordia di Mazara “San Vito” riceve in dono 3 mila mascherine 

08/08/2020 04:00:00

La Misericordia di Mazara “San Vito” continua a ricevere stima ed apprezzamento per il lavoro che ha svolto e che sta svolgendo sul territorio sia in piena Emergenza Covid-19 sia adesso nel periodo post-pandemico. “Abbiamo cercato di aiutare in ogni modo la Città – afferma il goverantore Carmen Anselmo- cercando di far passare un momento migliore a tutti ed andando incontro alle esigenze di ogni singolo cittadino. Qualche tempo fa la società Asaro Matteo Cosimo Vincenzo srl, ci aveva contattato perché era intenzionato a voler donare ben 3 mila mascherine certificate di tipo FFP2 e la Misericordia con grande entusiasmo ha accettato la proposta e proprio in questi giorni le mascherine sono arrivate e sono state consegnate alla nostra associazione".

"I nostri volontari quotidianamente stanno a contatto con numerose persone svolgendo servizi sanitari all'interno degli ospedali e garantendo professionalità e competenza a tutte quelle persone che ne hanno bisogno, ma proprio per garantire sicurezza a se stessi e agli altri, i volontari hanno grande esigenza di tutti i DPI necessari - continua Anselmo - per cui questa donazione risulta per la nostra associazione utile più che mai".

Trattandosi di un numero rilevante di mascherine, la Misericordia di Mazara ha deciso di aiutare, di comune accordo con Asaro, chi quotidianamente sta a contatto con la persone per cui nei prossimi giorni la Misericordia, a sua volta, donerà parte delle mascherine alle forze dell'ordine della Città quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto ed il personale del 118.

La Misericordia di Mazara ringrazia sentitamente la società Asaro Matteo Cosimo Vincenzo.

"Questi sono i gesti che ci gratificano e ci rendono fieri di ciò che facciamo e ci auspichiamo che nei cuori dei cittadini possa tenersi sempre viva la fiamma dell'aiutare e del donare al prossimo - concludono dalla Misericordia-".