Sicilia, tutti i misteri sulla morte di Viviana. Si cerca il figlio di 4 anni

09/08/2020 09:12:00

Sono tanti, troppi, i misteri sulla scomparsa e la orribile morte di Viviana Parisi. La donna era ricercata da alcuni giorni: era scomparsa dopo un piccolo incidente in autostrada, con il figlio Gioele, 4 anni. Ieri il suo cadavere è stato ritrovato nei boschi vicino Caronia, in provincia di Messina.

La procura di Patti indaga senza sosta, anche per capire che fine abbia fatto il piccolo Gioele. Anche perché nessuna delle persone ascoltate racconta di aver visto Viviana con suo figlio, quando lunedì scorso ha tamponato con la sua Opel Corsa un furgone in autostrada, ed è andata via a piedi. Perché è andata via? E perchè era lì? Aveva detto a casa, uscendo, che sarebbe andata al centro commerciale, e aveva anche lasciato il cellulare a casa. Lo ha fatto apposta? Il marito Daniele dice che lo dimenticava spesso. E racconta che sua moglie è uscita dicendo di voler comprare le scarpe a Gioele in un centro commerciale di Milazzo. Ma arrivata a Milazzo ha imboccato l’autostrada in direzione di Palermo e, dopo averne percorso un pezzo, è uscita a Sant’Agata. Venti minuti da qualche parte, a Sant’Agata o nei dintorni, e poi la sua auto rientra di nuovo in autostrada. Quando urta la fiancata del furgone Viviana si trova a quasi cento chilometri da casa sua, non ai pochi che sarebbero bastati per arrivare al centro commerciale. Perché si è spinta così lontano? E, soprattutto, che cosa ha fatto in quel lasso di tempo che il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, definisce come un «buco» nella ricostruzione dei fatti?

Forse si è suicidata. Viviana è stata trovata ai piedi di un pilone dell’alta tensione, potrebbe essersi arrampicata per poi buttarsi giù. Il marito Daniele racconta che il lockdown l'aveva portata un po' in depressione, per la paura del contagio, ma da Maggio in poi tutto si era rasserenato.

Ma torniamo alle domande. Perché scappare così dopo un incidente da niente? Tra l'altro ha lasciato tutto in auto: documenti,borsae soldi. Dov'era il bambino? Anzi, dov'è?