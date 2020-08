Marsala: a 18 anni Sofia Fici vola alle finali di Miss Italia 

09/08/2020 19:56:00

Sofia Fici, 18 anni, di Marsala è finalista a Miss Italia. Ha conquistato la partecipazione alle finali nazionali del più importante concorso di bellezza italiano dopo aver vinto ieri, in un evento a Mazara, la fascia di "Miss Isola del Sole", dedicata alla Sicilia. E' stata la prima selezione regionale dopo la chiusura degli eventi imposta dal coronavirus.

Sofia Fici si è appena diplomata allo Scientifico. Andrà a vivere a Milano per studiare Giurisprudenza, ha una grande passione per il teatro e la danza, come per il nuoto.