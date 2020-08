Mazara, disagi per l'acquisto dei farmaci nei giorni festivi e prefestivi

10/08/2020 04:00:00

Il Tribunale dei Diritti del Malato dell’ospedale di Mazara del Vallo, denuncia il disagio riportato quotidianamente e costantemente da numerosi cittadini che lamentano ormai da diversi anni la grande difficoltà nell’approvvigionamento dei farmaci durante i giorni festivi e prefestivi.

"Nei fine settimana di tutto l’anno infatti - scrive Natale Russo, coordinatore del tribunale diritti del malato- rimane aperta una sola farmacia di turno, rispetto alle 13 presenti sul territorio comunale. Questo genera un evidente disagio in termini di spostamento da una parte all’altra della città e di affollamento nell’unica farmacia aperta. Non si riesce a comprendere come non sia possibile fare in modo che almeno altre farmacie restino aperte il sabato e la domenica. Il problema diventa ancora più evidente durante questo periodo di emergenza sanitaria. A causa del distanziamento sociale imposto dalla pandemia e a causa del numero ridotto di persone che possono entrare contemporaneamente nei locali delle farmacie stesse, si vedono molto spesso lunghe code di cittadini, talvolta anziani, in attesa fuori dall’unica farmacia di turno. Durante il periodo estivo, inoltre, per via del grande afflusso di turisti in città, il disagio è ancor più accentuato".

Il Tribunale del diritto del Malato chiede pertanto agli organi istituzionali preposti, di prendere le dovute iniziative atte a ridurre e contenere i disagi, consentendo o regolamentando l’apertura nei festivi e prefestivi di un numero maggiore di farmacie, al fine di semplificare l’acquisto delle medicine a persone che si trovano già in condizioni di difficoltà. Un mancato intervento in tal senso lederebbe un diritto primario

dei malati.