Migranti, sbarco a Capo Feto 

11/08/2020 12:50:00

Altro mini sbarco di migranti nel nostro territorio. Questa mattina, 11 Agosto, una decina di persone sono arrivate con un'imbarcazione nella spiaggia di Capo Feto, vicino Mazara del Vallo. L'imbarcazione è quella che vedete in queste foto.

E' uno degli approdi preferiti per gli sbarchi, perchè presenta un'insenatura facilmente raggiungibile ed è vicino alle coste tunisine. Pochi dubbi sulla nazionalità tunisina degli uomini sbarcati.

Il Paese del Nord Africa è attraversato da una profonda crisi economica e quest'anno c'è stato il boom dei "viaggi della speranza" dalla Tunisia, che coinvolgono anche persone che fino a poco tempo avevano un lavoro e una professione.

Pur trattandosi di poche persone - e di un fenomeno che rimane ingigantito dalla narrazione dei media e dalla propaganda dei politici - c'è un pericolo serio per la salute pubblica, dato che si tratta di soggetti che dovrebbero essere messi quanto meno in quarantena, ed essere sottoposti al tampone per il coronavirus, come avviene per gli altri sbarcati in queste settimane.

La tensione in Sicilia, sul fronte migranti, resta alta. Al largo di Trapani (ne parliamo in un articolo che potete leggere cliccando qui) che una nave noleggiata dal governo per ospitare 600 migranti in quarantena, 30 dei quali, in isolamento, hanno il coronavirus.