Trapani, arrestato per droga si allontana da casa: arrestato Mirko Alvaro 

11/08/2020 09:50:00

Arrestato per droga, e ai domiciliari, si allontana di notte da casa. I Carabinieri di Trapani (stazione di Borgo Annunziata) hanno arrestato Mirko Alvaro, classe '96.

"Il predetto, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a seguito dell’arresto per droga avvenuto lo scorso 22 giugno in zona Fontanelle a Trapani - scrivono i Carabinieri - si allontanava arbitrariamente dalla propria abitazione, venendo successivamente rintracciato in via Nicolò Rodolico. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo svoltosi nella mattinata di ieri, dove sono stati riconfermati gli arresti domiciliari".