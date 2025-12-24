Trapani, cocaina e crack in dosi: arrestato 26enne al quartiere San Giuliano

24/12/2025 13:36:00

Cocaina e crack già suddivisi in dosi, pronti per essere immessi sul mercato. È quanto hanno sequestrato i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani nel corso di un controllo al quartiere San Giuliano.

A finire in manette è stato un trapanese di 26 anni (classe ’99), arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un servizio di perlustrazione, lo hanno notato mentre si aggirava con atteggiamento particolarmente nervoso e guardingo, circostanza che ha fatto scattare il controllo.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire circa 12 grammi di cocaina, suddivisi in 26 dosi, e 13 grammi di crack, già frazionati in 27 dosi, oltre a 175 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, per il giovane è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Trapani.

L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di droga nei quartieri cittadini.



