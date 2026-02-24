Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Lotta alla droga
24/02/2026 09:53:00

Cocaina e hashish, arrestato un giovane a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771923277-0-cocaina-e-hashish-arrestato-un-giovane-a-marsala.jpg

 I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marsala hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne del posto sorpreso a detenere hashish e cocaina.


I militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio perlustrativo, hanno notato l’uomo aggirarsi in maniera guardinga tra le auto in sosta. 
Dopo averlo fermato ed identificato i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale rinvenendo all’interno delle tasche un involucro in cellophane contenente circa 86 gr. di cocaina e 10 gr. di hashish, posto sotto sequestro.
Compilati gli atti di rito, a seguito dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alle misure dell’obbligo di dimora nel comune di Marsala con contestuale divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne e dell’obbligo di presentazione alla P.G. tre volte a settimana.

 



Lotta alla droga | 2026-02-24 09:53:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771923277-0-cocaina-e-hashish-arrestato-un-giovane-a-marsala.jpg

Cocaina e hashish, arrestato un giovane a Marsala

 I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marsala hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne del posto sorpreso a detenere hashish e cocaina.I militari dell’Arma, impegnati in un...







Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo