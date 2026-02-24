Cocaina e hashish, arrestato un giovane a Marsala

24/02/2026 09:53:00

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marsala hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne del posto sorpreso a detenere hashish e cocaina.



I militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio perlustrativo, hanno notato l’uomo aggirarsi in maniera guardinga tra le auto in sosta.

Dopo averlo fermato ed identificato i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale rinvenendo all’interno delle tasche un involucro in cellophane contenente circa 86 gr. di cocaina e 10 gr. di hashish, posto sotto sequestro.

Compilati gli atti di rito, a seguito dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alle misure dell’obbligo di dimora nel comune di Marsala con contestuale divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne e dell’obbligo di presentazione alla P.G. tre volte a settimana.







