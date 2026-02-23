Sezioni
Cronaca

» Lotta alla droga
23/02/2026 12:44:00

Spaccia droga nei pressi di un parco giochi. Denunciato un 17enne a Mazara

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Mazara del Vallo, hanno deferito in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti un 17enne del posto.


I militari, nel corso di un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno della produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, notavano l’atteggiamento sospetto del giovane, che nei pressi di un parco giochi di quel centro abitato, alla vista dei Carabinieri cercava di allontanarsi con fare agitato.
 

Sottoposto a un controllo, il 17enne veniva trovato in possesso di 26 dosi di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di circa 23 grammi.
 









