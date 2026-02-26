Sezioni
Cronaca

» Lotta alla droga
26/02/2026 11:30:00

Ragazzino di 15 anni spaccia droga a San Giuliano: arrestato

 I Carabinieri della Stazione di Erice hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un minorenne trapanese sorpreso in strada a spacciare nei pressi del quartiere San Giuliano.


I militari dell’Arma, durante un servizio di perlustrazione notturno, verso le ore 2 notavano il minore aggirarsi nervosamente per le vie del quartiere e decidevano di fermarlo per identificarlo.
 

Durante il controllo, occultate sulla persona, sono stati rinvenuti oltre 20 gr. di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 200 euro in banconote di piccolo taglio.
 

Il 15enne, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.

 



