Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Lotta alla droga
26/12/2025 09:01:00

Droga sull'asse Palermo - Mazara. Torna in libertà Focarino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-12-2025/droga-sull-asse-palermo-mazara-torna-in-liberta-focarino-450.jpg

E’ tornato in libertà uno degli arrestati nell’operazione antidroga condotta dalla polizia, lo scorso 10 dicembre, sull’asse Palermo-Mazara. Si tratta di Giuseppe Focarino, 60 anni, considerato dagli inquirenti uno degli elementi di spicco dell’organizzazione criminale sgominata.

 A rimetterlo in libertà (era stato rinchiuso in carcere) è stato il Tribunale del Riesame di Palermo, che, accogliendo la richiesta degli avvocati difensori Luigi Pipitone e Monia Buffa, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Palermo per Focarino.

 La scarcerazione, avvenuta alla vigilia di Natale, è stata disposta, spiegano i legali, “per carenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo al reato associativo e per mancanza delle esigenze cautelari per le restanti contestazioni”. Lo scorso 10 dicembre, la Squadra Mobile di Palermo ha messo a segno una delle operazioni più imponenti degli ultimi anni, un intervento che ha scoperchiato la nuova geografia del narcotraffico siciliano e che, soprattutto, ha messo in luce come l’intero sistema avesse creato un asse diretto e iperattivo tra Palermo e Mazara del Vallo. È lì, lungo questo collegamento criminale, che si muoveva un flusso costante di hashish e marijuana, proveniente dalla Campania e dalla Calabria e distribuito capillarmente nelle piazze palermitane e in quelle della provincia di Trapani. Il blitz, con cinquanta persone coinvolte tra arresti, fermi e domiciliari, ha disarticolato una rete che sembrava aver raggiunto un livello di efficienza quasi industriale. E a Mazara, secondo gli investigatori, il punto di riferimento sarebbe stato Giuseppe Focarino, che sempre secondo l’accusa avrebbe gestito i contatti con Palermo, organizzando la distribuzione verso la provincia.









Native | 26/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766486206-0-utensileria-e-attrezzatura-da-lavoro-gli-alleati-indispensabili-per-la-tua-valigia-degli-attrezzi.jpg

Utensileria e attrezzatura da lavoro: gli alleati indispensabili per...

Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766397266-0-pulire-le-diverse-superfici-di-un-bagno-trucchi-e-segreti-per-farle-brillare.jpg

Pulire le diverse superfici di un bagno: trucchi e segreti per farle...

Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766487744-0-mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto.png

Rinviata al 28 dicembre la NOTTE BIANCA T-ROC a Mazara del Vallo